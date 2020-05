FOTO:Ana Monro gledališče na vsako dvorišče

Zasnovali so serijo dogodkov, ki so jo poimenovali ANA POD OKNOM, ker na nek način obuja tradicijo podokničarstva. V okviru te člani ekipe gledališča Ane Monro na javnih površinah pred bloki izvajajo kratke umetniške intervencije, s katerimi želijo popestriti in polepšati dneve v izolaciji. Pri tem seveda upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje širitve koronavirusa ter ozaveščajo ljudi o njih. Njihove nastope si boste lahko ogledali skozi okna in/ali z balkonov, seveda pa vas bodo kot vedno povabili k sodelovanju – a tokrat od daleč.



Premierno so 16.4. obiskali stanovanjsko naselje v četrtni skupnosti Bežigrad v Ljubljani. Tokrat pa so presenetili stanovalce blokovskega naselja na Prulah.



Delov fotograf Jože Suhadolnik je ovekovečil njihov zadnji nastop, fotografije iz dogodka pa si lahko ogledate v naši fotogaleriji.