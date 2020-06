FOTO:Baletniki in baletke se vračajo na oder

Nocoj ob 20. uri bo na drugem programu TV Slovenija neposredni prenos gala baletnega večera iz dvorane SNG Opera in balet Ljubljana. To bo prvi tovrstni prenos v zgodovini nacionalne televizije in prvo veliko dejanje znova odprte operne hiše po ­dolgotrajni pandemiji. Tradicionalni gala baletni koncert se bo odvijal pred prazno dvorano s krajšim programom, ki bo kljub težkemu obdobju samoizolacije postregel z raznolikimi vrhunskimi nastopi. Koncert Nismo pozabili na vas bo potekal na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana in Televizijo Slovenija. »Med vsemi gledališči je bilo ...