Beograjski Bitef še vedno v krizi, povabila zavračajo tudi Slovenci

Ugleden beograjski mednarodni gledališki festival Bitef, ki bo prihodnje leto praznoval šestdesetletnico ter je deloval tudi med vojno in pandemijo covida-19, se tudi letos spopada s težavami. Potem ko lani zaradi spora o upravljanju festivala, političnih pritiskov in očitkov o cenzuri ni bil izveden v običajni obliki, so sledile spremembe v vodstvu festivala, ki jih del kulturne javnosti razume kot politično motivirane, letos pa ga ogrožajo odpovedi udeležbe. Neizvedbo lanskega Bitefa, ki ga je nato nadomestila gverilska alternativa Ne:Bitef, so povzročili različni pritiski, od finančnih rezov do ukinitve funkcije umetniškega direktorja. Naposled je upravni odbor zaradi vključitve Sojenja Pelicot Mila Raua, ki je leto pred tem v otvoritvenem govoru razburil z ostro kritiko izkopavanja ...