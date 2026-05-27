Borštnikov prstan Alešu Valiču

Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je gledališki, televizijski in filmski igralec Aleš Valič. Dolgoletni nekdanji član ansambla ljubljanske Drame in profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je eden najbolj prepoznavnih slovenskih dramskih in filmskih igralcev.

»Igralsko poetiko Aleša Valiča zaznamuje izjemna kombinacija intelektualne analize, psihofizične intenzivnosti in etične neizprosnosti. Njegove vloge niso nikoli zgolj reprezentacija dramskega lika, temveč poglobljeni eksistencialni uvidi v človekovo ranljivost, nasilje, hrepenenje in notranje protislovje. Pri gradnji likov se dosledno izogiba zunanjim efektom in klišejem; njegova igra je asketsko natančna, obenem pa eruptivna, kadar to zahteva notranja logika lika,« je utemeljitev nagrade povzela STA.

Prejemnik številnih nagrad

Rodil se je v družini, ki je izhajala iz Primorske, odraščal je v Ljubljani. Že v otroštvu je bil član dramskih skupin, nato tudi na Gimnaziji Bežigrad, kjer je maturiral, in se nato leta 1973 vpisal na študij dramske igre in umetniške besede na ljubljanski AGRFT, kjer je študiral v letniku Poldeta Bibiča. Po zaključku študija se je zaposlil v Slovenskem stalnem gledališču Trst. Leta 1990 je postal član ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, kjer je ostal do leta 2004. Od leta 1990 na AGRFT deluje kot redni profesor, med letoma 2005 in 2011 je bil tudi dekan te akademije, nekaj časa tudi prorektor Univerze v Ljubljani.

Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med najpomembnejšimi so: nagrada Prešernovega sklada, tri Borštnikove nagrade, Severjeva nagrada in druge.

Dobitnika Borštnikovega prstana je izbrala strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo novinarja Gregor Butala in Melita Forstnerič Hajnšek, režiser Diego de Brea, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak in lanska dobitnica te nagrade Nataša Barbara Gračner.

Festival želi spodbujati razvoj

Ker se prstan po pravilu izmenoma podeljuje igralkam in igralcem, si ga bo letos nadel moški. Izročili mu ga bodo 21. junija na zaključni slovesnosti festivala, ki bo tako kot vsako leto v dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, kjer ima Borštnikovo srečanje domicil.

Festival, ki je poimenovan po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, prirejajo od leta 1966 in velja za osrednji slovenski gledališki festival. Tekmovalne predstave je letos izbrala Kaja Novosel, ocenjevala pa jih bo strokovna žirija v sestavi Petre Vidali, Karoline Sadlauskaite, Benjamina Zajca, Matije Ferline in Snježane Abramović Milković.

»Festival Borštnikovo srečanje tudi v svoji 61. izvedbi ostaja prostor srečevanja različnih estetik, produkcijskih modelov in generacij ustvarjalk in ustvarjalcev ter pomembna platforma za refleksijo stanja slovenskega gledališča v širšem evropskem kontekstu. Festival ne želi ponujati enopomenskega pogleda na slovensko gledališko ustvarjalnost, temveč spodbujati razvoj, odpirati vprašanja in omogočati poglobljen dialog med uprizoritvami, strokovno javnostjo in občinstvom,« pravi Aleš Novak.