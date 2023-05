Borštnikov prstan Nataši Matjašec Rošker

Letošnja dobitnica osrednje gledališke nagrade pri nas je članica ansambla SNG Maribor Nataša Matjašec Rošker. V svoji bogati umetniški karieri je 56-letna igralka, ki se je rodila v Murski Soboti, prejela že vrsto priznanj in potrditev, med drugimi nagrado Prešernovega sklada in Borštnikovo nagrado za igro.

Dramsko igro je študirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani pri profesorjih Miletu Korunu in Matjažu Zupančiču ter diplomirala pri profesorjih Dušanu Jovanoviću in Štefaniji Drolc. V Mariboru je od leta 2007, pred tem je kot samozaposlena nastopala v večini večjih domačih gledališč. Poznamo jo tudi iz celovečernih filmov, kot so: Traktor, ljubezen in rokenrol, Vilma, Odgrobadogroba, Ruševine, Radio.doc in Babica gre na jug. Veliko pozornosti je prejela z odlično uprizoritvijo Marije v predstavi Brezmadežna Livije in Tomaža Pandurja.