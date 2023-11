Čas, ko se stvari utišajo, čustva pa zbudijo

V nadaljevanju preberite:

Nocojšnji baletni večer Edwarda Cluga in Renata Zanelle bo postregel s koreografijama umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Renata Zanelle na najbolj znamenito delo Mauricea Ravela Bolero in nič manj znamenito Pomladno obredje Igorja Stravinskega. Koreograf Edward Clug se po desetletju in pol vrača na ljubljanski baletni oder s koreografijo na glasbo Frédérica Chopina.

»Pričakujte zelo fizičen večer, njegova moč je v njegovi preprostosti: glasba, čustva, energija,« je napovedal Zanella.