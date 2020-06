​Če bo država porezala vse veje, ne bo nikoli videla, kako češnje cvetijo

Festival Ukrep od leta 2008 predstavlja domače in tuje sodobne koreografe ter plesalce. Čeprav so časi negotovi in kar nekaj časa nismo vedeli, kdaj bodo plesne in gledališke prireditve znova zaživele, je festival tik pred odprtjem. Organizatorji so zapisali, da so se odločili, da bodo izvirno edicijo festivala razširili, nadgradili in spremenili v dvanajstmesečni projekt, izveden v treh programskih sklopih.Prvi sklop bo potekal od 12. do 15. junija, njegov naslov je času primeren: Nova realnost. O festivalu in programu smo se pogovarjali z Andrejo Kopač, članico umet­niškega vodstva festivala, v katerem so še Katja Somrak, ...