Maja bo začela delati uprava novega javnega zavoda, plesali pa bodo jeseni

Celjski mestni svetniki bodo jutri odločali o predhodnem soglasju, da se za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti imenuje Simona Karduma. Javni zavod so država ter mestni občini Celje in Nova Gorica ustanovile s sklepom, ki je bil 19. marca objavljen v uradnem listu in bo začel veljati 3. aprila. Javni zavod bo v Celju začel delovati predvidoma maja, vadbene prostore naj bi vzpostavili jeseni.

Nekateri so že v času ustanavljanja zavoda opozorili, da imata v Celju sedež že Direkcija RS za vode in Dars, a da imata zgolj to – sedež. S celjske občine odgovarjajo, da ni skrbi, da bi novi zavod postal novi Dars: »Zavod je že v izhodišču zasnovan kot vseslovenska institucija z mrežnim delovanjem, kar pomeni, da njegovo delovanje ni vezano le na eno lokacijo. Pri tem Celje postaja eno ključnih vsebinskih in operativnih središč – tu se vzpostavlja upravno jedro, tukaj se začenja izvajanje programa in tukaj se razvijajo tudi temeljni produkcijski in vadbeni pogoji.«