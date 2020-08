Debatna kafana tokrat o zmernosti

V ponedeljek pozno popoldne so se na pručke pod krošnjami kostanjev, ki bedijo nad športnim društvom Tabor, posedli navdušenci nad moderno umetnostjo. S turško kavo v naročju so usmerili pogled proti odru, kjer so sedeli govorca in moderator. Začela se je Debatna kafana festivala moderne umetnosti Mladi levi. To je bila že druga debata v seriji, ki se letos osredotoča na razmišljanje o vplivu pandemije na življenje in umetnost. Tokrat so bile teme zmernost, koronavirus in umet­nost, glavna govorca, pesnik in filozof Muanis Sinanović ter arhitekt in urednik Miloš Kosec, pa sta s pomočjo moderatorja Gregorja Ulena ...