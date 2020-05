»Del gledališke magije je tudi besedilo«

»Za to serijo sem izbral pripovedi,­ ki imajo zaokrožene fabulativne strukture in so zgodbe življenja. Upam, da bodo igralcem omogočile, da se najdejo v njih in jih polno izrazijo. Z veliko radovednostjo čakam, kako bo delovalo.«Tako je pisatelj Drago Jančar napovedal serijo spletnih uprizoritev desetih njegovih zgodb v izvedbi članov dramskega ansambla SNG Maribor. Aleksandar Popovski, umetniški direktor mariborske Drame, je ob tem dejal, da je Jančarjev »dekameron« poseben projekt, ki je nastal kot darilo Slovencem za lažje preživljanje tesnobnih časov, Jančarjeva brezčasna kratkoprozna besedila, med katerimi so tako ...