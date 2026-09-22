V Cankarjevem domu slovenska praizvedba Granatiranja

Vojna na Balkanu, bežno srečanje dveh neznancev. Dvajset let pozneje, Berlin: naključno ponovno, tokrat ne bežno. Namesto bomb grmi techno. V prevodu in režiji­ Alena Jelena bo na odru dvorane Duše Počkaj v Cankarjevem domu zaživela slovenska praizvedba nagrajene predstave Dina Pešuta, tudi pri nas uveljavljenega pisatelja (Očetov sinko, Beletrina, 2022, prevedla Dijana Matković), dramatika in dramaturga. Za leto 2019 je Granatiranje prejelo najvišje priznanje na področju odrske umetnosti na Hrvaškem, nagrado Marina Držića. Žirija je opisala delo kot izpovedno, poetično in postdramsko metadramo, ki sodi v vrh hrvaške ter sodobne evropske dramatike. Skozi besedilo spremljamo vzporedni izpovedni zgodbi o ljubezenskem hrepenenju in strasti, o iluzijah in sanjah ter o iskanju smisla v svetu ...