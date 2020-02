Drugič na slovenskih odrih, prvič v Mariboru

Ob vsej priljubljenosti Verdijevih oper na slovenskih odrih obstajajo tudi izjeme, ena je nedvomno Simon Boccanegra. Doslej smo jo videli zgolj enkrat. Pred skoraj pol stoletja so jo uprizorili v ljubljanski Operi, v SNG Maribor pa bo – pod glasbenim vodstvom Francesca Rose ter v režiji Arnauda Bernarda – nocoj ­uprizorjena prvič.



Zgodba o pomorščaku Simonu Boccanegri je vzbudila različne odzive občinstva in kritikov. Ob pra­izvedbi leta 1856 v beneški operni hiši La Fenice ni bilo posebnega navdušenja, menda, kot meni muzikologinja Manica Špendal, tudi zaradi mračnega ozračja in pesimističnega konca, in tudi naslednje uprizoritve v italijanskih gledališčih niso bile uspešne. Šele ko je Verdi s pomočjo libretista Arriga Boita opero temeljito predelal ter uvedel spremembe v inštrumentaciji in harmonskem stavku ter vnesel nekaj novih glasbenih misli, se je odnos do tega dela spremenil.



Izvedba nove različice leta 1881 v milanski Scali je bila pravo ­zmagoslavje, kljub temu pa si je ­zunaj Italije dokaj pozno utrla pot na operne odre. Po mnenju ­Manice Špendal je to slogovno ena od najzanimivejših Verdijevih opernih stvaritev. V njej se skladatelj radikalno odmika od dotedanjih oblikovnih shem ter napoveduje značilnosti glasbene ekspresivnosti, ki jo je dramatično nadgradil v ­poznejših operah Aida in Otello, pri tem pa opuščal numerično obliko in se približal prekomponirani.

Lepe melodije v arijah in duetih

Pomembna je uporaba recitativa, ki največkrat nastopi v sklepnih scenah, pogosto uporablja tudi parlando s spremljavo orkestra, ki dobiva pomembnejšo vlogo v smislu dramskega pripovedovanja. Recitativi so dramatsko oblikovani in prispevajo k večji enovitosti opere, značilno je tudi ponavljanje motivov, recimo morja in prekletstva, vendar ne v smislu Wagnerjeve tehnike vodilnega motiva (lajtmotiv).­ Opera se ne nazadnje odlikuje tudi po lepih melodijah v arijah in duetih. Tudi po mnenju poznavalcev opere je Verdi s Simonom Boccanegro ustvaril eno od svojih najboljših opernih del.



Italijanski dirigent Francesco Rosa že nekaj let intenzivno sodeluje z mariborsko operno hišo, prav tako francoski režiser in scenograf Arnaud Bernard, ki je izredno uspešen na svetovnih odrih, če iz njegovih letošnjih angaž­majev omenimo zgolj Sicilijanske večernice v Marijinem gledališču v Sankt Peterburgu, Nabucca v veronski areni ter Rensko zlato v Teatru Colón v Buenos Airesu. V naslovni vlogi bo nastopil Genadij Vaščenko, ukrajinski baritonist ter že dve desetletji solist v Ukrajinski narodni operi. Zaradi izjemnega liričnega baritona in ekspresivne dramske igre je redni gost več opernih hiš v Nemčiji, na Danskem, v Franciji, Švici in ZDA, v Mariboru smo ga nazadnje slišali v operi Nabucco.



V vlogi Jacopa Fiesca bo nastopil hrvaški basist Slavko Sekulić, kljub izjemni zasedenosti bomo lahko na mariborskem odru spet videli sopranistko Sabino Cvilak, ki med drugim redno nastopa v Dunajski državni operi, Theatru an der Wien, Alte Oper Frankfurt, amsterdamskem Concertgebouwu,­ londonskem centru Barbican, dvorani Averyja Fischerja v New Yorku ... Med protagonisti omenimo še Martina Sušnika, Jakija Jurgca, Alfonza Kodriča, Terezijo Potočnik in Bogdana Stoparja, nastopili bodo tudi zbor, balet in orkester Opere in Baleta SNG Maribor.