Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

Mednarodni plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 (razen leta 2020, ko je bil zaradi pandemije covida-19 odpovedan) in je že vrsto let največji evropski festival sodobnega plesa. Traja cel mesec in tako je tudi letos, ko se dogodki vrstijo od 9. julija do 9. avgusta. V tem mesecu ima občinstvo na voljo večdimenzionalno ponudbo – v različnih gledališčih in na drugih odrih so na ogled nastopi znanih plesnih skupin in posameznih umetnikov. Druga dimenzija ponudbe so plesne delavnice, tečaji, ki jih vodijo znani plesni umetniki v dunajskem Arsenalu (te so prav tako plačljive kot ogled predstav). Obstaja pa tudi brezplačna ponudba: v več javnih prostorih v mestu, na trgih, v parkih in na Dunajskem otoku ob Donavi so tudi letos organizirani Public Moves, ...