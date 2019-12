FOTO:Erotična drama kot absolutni novum

Utrinek iz predstave Foto Matej Povše

Ženski prostori svobode

V predstavi nastopajo Barbara Cerar, Mirjam Korbar, Nika Rozman, Mia Skrbinac in Primož Vrhovec. Foto Matej Povše

Uprizoritev to jabolko, zlato je nekaj posebnega. Foto Matej Povše

Vrhunske igralke, ki imajo razjasnjen odnos in stališče do položaja ženske v današnji družbi.

Izpod peresaprihaja na oder Cankarjevega doma težko pričakovana uprizoritev to jabolko, zlato. Gre za erotično dramo, kar je samo po sebi žanrsko vznemirljivo, vendar pričujoča izvedba obljublja še več, saj odstopa od običajne dominantno moške perspektive erotike oziroma seksualnosti, v kateri so ženski liki velikokrat travmatizirani ali seksualno zavrti.»Besedilo je nekaj izjemnega v slovenski dramski literaturi, verjetno pa tudi v dramatiki širšega prostora, saj je po mojem vedenju to prva in edina erotična drama avtorice,« je pred uprizoritvijo za Delo povedal režiser predstave. »To pomeni, da poleg novosti v žanru oziroma dramski pisavi predstavlja še nekaj več. Sam to razumem kot izrazito subverzivno, celo politično gesto, ki se konfrontira z načini dramskega pisanja, v katerem so ženski liki v seksualnem smislu večinoma obravnavani kot žrtve ali objekti moške perspektive dojemanja sveta. Uprizoritev tega besedila se v občutku navezuje tudi na uprizoritev projekta Živela vulva!, ki smo ga v produkciji Imaginarnega uprizorili prejšnjo sezono in se ukvarja z zgodovinskim pogledom na družbeno pripoved o ženskem spolnem organu. Uprizoritev besedila to jabolko, zlato se mi zdi logično nadaljevanje našega razmišljanja o tej tematiki. Pomembno se mi zdi tudi, da pravzaprav obe besedili in uprizoritvi tematiko obravnavata radoživo, sproščujoče in igrivo.«Erotika je ujeta v besedilo tudi s senzualnimi opisi spolnih aktov, skozi katere nas sprehodijo liki Mire, Žive in Vesne. Z njihovo pomočjo smo soočeni z ženskim pogledom na spolnost, odnose, spoznamo tudi njihove prostore svobode. »to jabolko, zlato je erotična drama. To pomeni, da za pristop k ustvarjalnemu delu potrebujemo prav posebno občutljivost in zaupanje, ki se mora ustvariti med soustvarjalci,« je nadaljeval Ekart. »Najprej se je bilo treba soočiti z lastnimi zavorami, predsodki, obrambnimi zidovi. Ustvariti je bilo treba varno okolje, v katerem je mogoče biti ustvarjalen. Odkrivali smo jezik, ki bi nam omogočil polno izražanje tistega, kar to izvrstno besedilo nosi, in tudi način uprizoritve, ki bi lahko nagovoril gledalca, ne da bi ga postavil v neprijetno situacijo. V gledališču, na odru je nekatere stvari težje uprizoriti, če naj ohranijo verjetnost in kakovost tega, da se dogajajo tukaj in zdaj, pred nami, gledalci. Temu, da v uprizoritvi ohranimo erotični naboj, ki ga nosi besedilo, smo se še posebej posvetili. Ob delu smo se seveda tudi zabavali, saj besedilo poleg ostalih kvalitet vsebuje tudi značilen humor Simone Semenič. Tudi proces postavljanja uprizoritve erotične drame omogoča veliko sproščujočega smeha.«V predstavi nastopajoin. Ekart jih je povabil k sodelovanju, »ker so to vrhunske igralke, ki imajo poleg igralske moči in odrske prezence tudi razjasnjen odnos in stališče do položaja ženske v današnji družbi, v kateri še zmeraj prevladuje patriarhalni vzorec«.V ustvarjalni ekipi najdemo zveneča imena. Za kostume je poskrbela, pod glasbo se je podpisal duo Silence (vokal je posodila), za koreografijo je odgovorna Rosana Hribar. Premierna uprizoritev bo v četrtek ob 20. uri v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, ki je poleg Drame SNG Ljubljana in MGL tudi koproducent predstave.