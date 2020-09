FOTO:Estetski pečat pandemije

Ingrid Türk-Chlapek je umetniška­ vodja celovškega festivala ­Pelzverkehr, ki spremlja slovensko plesno sceno že desetletja. Najprej jo je spoznala kot novinarka, nato je ustanovila festival, kar dojema kot razširitev in nadaljevanje svojega dela. Peti festival sodobnega plesa in ­performansa bi lahko označili za umetniško intervencijo regije ­Alpe-Jadran, ki povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Kako se je začel festival ­Pelzverkehr in kakšna je vaša vloga pri tem?Festival se je razvil iz serije gostujočih sodobnoplesnih predstav kulturnega oddelka mesta Celovec, ki sem jih izbrala med letoma 2014 in 2015. Ko ...