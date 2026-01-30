  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Oder

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Prešernov smenj – Kranj, kot je bil v 19. stoletju. FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
    Galerija
    Prešernov smenj – Kranj, kot je bil v 19. stoletju. FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
    Promo Delo
    30. 1. 2026 | 08:39
    4:55
    A+A-

    Na ta dan Kranj znova oživi v duhu 19. stoletja in se pokloni največjemu slovenskemu pesniku dr. Francetu Prešernu. Kranjski kulturni hrami na stežaj odprejo svoja vrata, na mestnih ulicah in trgih spet zacveti sejemska dejavnost, v Prešerni kuhni zadiši po tradicionalnih slovenskih jedeh, na odrih pa odzvanjajo recitacije Prešernove poezije in folklorni plesi. Prešernov smenj velja za največjo tradicionalno prireditev ob kulturnem prazniku v Sloveniji in vsako leto v mesto privabi več deset tisoč obiskovalcev iz vse države. Je tudi vrhunec tedna kulture, dogajanja z naslovom Vsak dan Prešernovo, ki v Kranju med 1. in 8. februarjem ponuja številna in raznolika kulturna doživetja.

    Potovanje v Prešernov čas

    Kranj 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, živi skoraj kot v času, ko je po ulicah hodil mojstrski pesnik in prav­nik dr. France Prešeren. Ulice napolnijo folklorne skupine, na daleč odmevajo Prešernovi verzi in glasba lajnarjev. Utrip soustvarjajo številni mojstri obrti, trgovci in umetniki, ki bodo predstavljali in prodajali svoje izdelke. V manufakturi mojstra Janeza tiskajo Zdravljico na poseben papir in na način, kot so jo tiskali v Prešernovem času. Prav kot v Prešernovem času Kranj oživi s sejemsko dejavnostjo. Ljudje se sprehajajo v oblačilih Prešernove mode, s klobučki in cilindri, ki pričarajo vzdušje izpred 200 let. Iz Prešerne kuhne diši po sladkih pečenih miškah. Po mestnih ulicah pelje kočija.

    FOTO: Sandi Fišer
    FOTO: Sandi Fišer

    Prešerni program

    23. Prešernov smenj obljublja bogat kulturno-družabni utrip. Program med 11. in 18. uro ponuja 19 prizorišč, več kot 700 nastopajočih in sodelujočih ter široko ponudbo vsebin. Slavnostno odprtje prireditve bo ob 11. uri pred Prešernovim gledališčem, ob 12.30 bo v Prešernovem gaju polaganje venca ob Prešernovem spomeniku, muzeji, galerije, gledališče in knjižnica pripravljajo brezplačne oglede, delavnice, predstave in vodenja, Layerjeva hiša postreže s sodobnim ustvarjalnim vrenjem. Zavod za turizem in kulturo Kranj ponuja različna vodenja in oglede z 20-% popustom. Ob 14.30 bo na odru na Glavnem trgu nastopil Oto Pestner, za njim pa ob 16. uri še Slovenski oktet. Celoten dogodek zaokroža Shod muz na kranjskem Parnasi, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, ki bo v Prešernovem gledališču Kranj.

    V starem mestnem jedru na festivalu lajnarjev odmeva glasba 19. stoletja. FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
    V starem mestnem jedru na festivalu lajnarjev odmeva glasba 19. stoletja. FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

    Na Prešernov smenj z brezplačnim avtobusom

    Kranj je evropska destinacija odličnosti 2023 in nosilka platinastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma. Zato na dogodkih sledimo trajnostni noti in spodbujamo k trajnostni mobilnosti. Na dan kulturnega praznika, 8. februarja, bo tako na voljo brezplačen avtobusni prevoz po mestu in primestju. Vabljeni, da 8. februarja praznujete kulturo v Kranju.

    FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
    FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

    FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj
    FOTO: Zavod za turizem in kulturo Kranj

    Krančkov karneval vabi v Kranj na pustno rajanje

    V soboto, 14. februarja 2026, bo središče Kranja znova zaživelo v pisanih barvah pustnih mask. Na Glavnem trgu bo med 10. uro in 12.30 tradicionalni Krančkov karneval, namenjen malim in velikim maškaram ter vsem ljubiteljem dobre volje.

    Obiskovalce čaka norčav glasbeno-zabavni program. Z glavnega odra bosta za pustno vzdušje skrbela priljubljena glasbena skupina Čuki in čarovnik Grega, množico pa bo z zabavnimi vložki navduševalo ulično gledališče Teater Cizamo.

    Posebno doživetje bo prihod kurentov, ki se bodo ob 11. uri v sprevodu podali skozi staro mestno jedro, od Mestne knjižnice Kranj do Prešernovega gledališča, ter z glasnim zvonjenjem simbolično odganjali zimo.

    Na pustno soboto bosta z maskami rajala tudi kranjski škrat Kranček in njegova Krančica, ki se že veselita dogodka, polnega smeha, glasbe in pustnih dobrot.

    Krančkov karneval obljublja sproščeno druženje, nasmejane obraze in pravo pustno razigranost.

    Več informacij najdete na spletni strani www.visitkranj.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj

    Zavod za turizem in kulturo Kranj, kulturni praznik, France Prešeren, Prešernov dan, Kranj
