    PREMIUM   D+   |   Oder

    Feminizem zame ni le tema, temveč je tudi način dela

    Trenutna politična klima me radikalizira, čeprav je moj impulz v predstavah razumeti različne plati in gojiti humanizem, pravi režiserka Živa Bizovičar.
    Živa Bizovičar je v zadnjih letih podpisala izjemne uprizoritve, kot so Žene v testu, Juriš ter Boško in Admira. FOTO: Blaž Samec
    Živa Bizovičar je v zadnjih letih podpisala izjemne uprizoritve, kot so Žene v testu, Juriš ter Boško in Admira. FOTO: Blaž Samec
    Pia Prezelj
    3. 3. 2026 | 06:00
    5:39
    Slovenska gledališka ustvarjalnost v zadnjih letih doživlja preporod. Med tistimi, ki ga poganjajo, je gledališka režiserka Živa Bizovičar (1998). V zadnjih letih je podpisala izjemne uprizoritve, kot so Žene v testu, Juriš ter Boško in Admira. Svoj značilen preplet odmerjenosti in drznosti te dni kaže tudi v Vorancu, poetični drami Daneta Zajca na odru ljubljanske Drame.

    Kot pravi, se »verjetno večina moje generacije ne ukvarja toliko z narodno identiteto, mene pa ta bega ravno zaradi občutka, da oseba z mojimi nazori znotraj te identititete nima prostora. Tako zaradi krempljev, ki jih je v naše narodne simbole zarila desnica, kot zaradi tradicije, ki jo ti prinašajo«.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Svetovljanski duh dečka s kmetije nad Semičem

    Knjiga Od tebe dalje štejem svoje dni nas s prepletom pesmi Lojzeta Krakarja in fotografij Voranca Vogla opominja, kaj pomeni zreti na svet skozi oči humanista.
    Pia Prezelj 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Vsaka identiteta nastane v odnosu do tega, kar misliš, da nisi

    V Slovenski kinoteki do junija na ogled izjemen filmski opus Anje Medved in Nadje Velušček, ki na zgodovino gleda od spodaj navzgor.
    Pia Prezelj 18. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Če te poezija ne zanima, poezijo zanimaš ti

    Dolžnost imamo ne samo do trenutnih bralcev, temveč tudi do literature v najširšem pomenu besede, pravi Helena Zemljič, urednica založbe Goga.
    Pia Prezelj 17. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump napovedal nadaljevanje obsežnih vojnih operacij

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

    Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Živa Bizovičargledališčeoderrežiserka

    Šport  |  Nogomet
    Ženska reprezentanca

    Za uvod poslastica, selektor: Tudi Nemčijo bomo napadli

    Slovenska ženska nogometna reprezentanca začenja kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Prvič nastopajo v elitni ligi A, tekmice so slovite.
    3. 3. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Naša kri čez 18.000, Belo čez 100.000

    Slovenci še vedno drvijo na ogled Ohceti, Exodus 1945 ostaja na drugem mestu, najboljša novost je Krik 7.
    3. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več

