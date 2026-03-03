Feminizem zame ni le tema, temveč je tudi način dela

Slovenska gledališka ustvarjalnost v zadnjih letih doživlja preporod. Med tistimi, ki ga poganjajo, je gledališka režiserka Živa Bizovičar (1998). V zadnjih letih je podpisala izjemne uprizoritve, kot so Žene v testu, Juriš ter Boško in Admira. Svoj značilen preplet odmerjenosti in drznosti te dni kaže tudi v Vorancu, poetični drami Daneta Zajca na odru ljubljanske Drame.

Kot pravi, se »verjetno večina moje generacije ne ukvarja toliko z narodno identiteto, mene pa ta bega ravno zaradi občutka, da oseba z mojimi nazori znotraj te identititete nima prostora. Tako zaradi krempljev, ki jih je v naše narodne simbole zarila desnica, kot zaradi tradicije, ki jo ti prinašajo«.