Cenzura v Srbiji: Bitef ali ne Bitef, to je zdaj vprašanje

V Beogradu poteka tridnevni gverilski nadomestek priznanega festivala Bitef, katerega prihodnost in obstoj sta negotova. Podporo prejema tudi iz Slovenije.

Prvič v skoraj šestdesetletni zgodovini letos v Beogradu niso izvedli uglednega mednarodnega gledališkega festivala Bitef. Razlogi? Politični. Prostor svobode, kar naj bi bilo gledališče, je trn v peti avtoritarnim srbskim oblastem, ki so otežile njegovo organizacijo – od zmanjšanja sredstev do cenzure. Lokalni in tuji akterji so se zato z geslom Bitef je tam, kjer se zberemo! združili v alternativni iniciativi ne:Bitef, da bi opozorili na poslanstvo festivala ter izvedli (prepovedan) program. Z malo sredstev, veliko truda, neplačanega dela, predvsem pa entuziazma, so organizatorji okrog tega spletli gverilski dogodek, ki se od 15. do 18. decembra odvija na različnih prizoriščih po srbski prestolnici ter zagovarja kritično misel in se upira cenzuri. »Ne:Bitef je hkrati 'ne' cenzuri in ...