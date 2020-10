Flamenko v Hiši Bernarde Alba

Dramsko besedilo, ki ga je Federico Garcia Lorca napisal le malo pred usmrtitvijo leta 1936, je v koprodukciji mariborskega in novogoriškega gledališča postavila na oder režiserka Yulia Roschina. Navdih za Hišo Bernarde Alba, ki bo uprizorjena jutri, je dobila v flamenku. To bo druga letošnja premiera koprskega gledališča, ki letos praznuje dvajseto obletnico delovanja.Direktorici gledališča Katji Pegan je ob jubileju prav danes izročil zahvalo predsednik republike Borut Pahor. »To je priznanje našemu delovanju, a tudi temu, da smo s pogumom, strastjo in visoko delovno etiko na novo postavili gledališče in opredelili njegovo ...