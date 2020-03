Glas tistim, ki ga nimajo

»Delo je na prvi pogled usmerjeno v skrb za živali, v resnici­ pa gre za ljudi, za nas in naš občutek­ krivde. Kompozicija­ vzpostavlja možnost za premis­lek o nujni radikalni transformaciji odnosov med ljudmi in živalmi.« Tako je Karmina Šilec,­ ­umetniška vodja in dirigentka zbora Carmina Slovenica (CS), predstavila nov projekt Threnos (Za grlo), ki je bil pred kratkim v izvedbi glasbenega gledališča Choregie prikazan predpremierno.Jacob Cooper velja za enega od najbolj renomiranih skladateljev na današnji glasbeni sceni, v produkcijski hiši CS so že izvedli veliko njegovih kompozicij, tokrat pa je cikel skladb za 16 ...