Glasba in gledališče spet na celjski Stari grad

Na malem odru celjskega Starega gradu je lani v okviru festivala Celjski grad nastopila Katalena. FOTO: Rok Mlinar

Do 50 obiskovalcev

Komedija o artu, s katero bodo odprli Enkraten festival. FOTO: HKC

Tri gledališke predstave in dva koncerta, ki jih je Hiša kulture­ Celje (HKC) načrtovala v času epidemije koronavirusne bolezni, bodo prihodnji teden izpeljali na Starem gradu. Enkraten festival, kot so poimenovali pet zapored­nih dni kulture, bo neponovljiv in bo delno nadomestil festival Celjski grad, ki ga letos ne bo. V HKC so povedali, da upanje, da bi vsaj kakšen koncert načrtovanega in odpovedanega festivala vendarle izpeljali, še tli.Enkraten festival se bo začel 10. junija z avtorsko predstavo HKC Komedija o artu . Sledila bosta koncert tenoristaob spremljavi pianistater koncert flavtistkein harfistke. Zadnja dva večera (13. in 14. junij) bosta spet gledališka s predstavama Živela vulva! zavoda Imaginarni v koprodukciji z Mini teatrom in Heroj 2.0 društva Moment Maribor v sodelovanju z zavodom En-Knap. Prireditve bodo na Starem gradu, če bo deževalo, bosta koncerta v Narodnem domu, gledališke predstave pa v Celjskem domu.Festival Celjski grad, ki so ga pripravljali v sodelovanju s celjsko mestno občino in zavodom Celeia Celje, so morali odpovedati. Prav letos so na tem festivalu načrtovali slovo muzikala Veronika Deseniška , ki ga je doslej videlo več kot 20.000 obiskovalcev. Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo zad­njo predstavo muzikala ljubezni, jeiz HKC odgovoril: »Ustvarjalci še nimajo duhovnega zaključka projekta, tako da sem prepričan, da bomo ta projekt še zaokrožili. Mogoče se bo to zavleklo v prihodnje poletje.« Kljub temu Firšt upa, da bodo vsaj del dogodkov odpovedanega festivala Celjski grad lahko izpeljali julija in avgusta na malem odru.Prav na malem odru med romanskim in gotskim palacijem bo prihodnji teden Enkraten festival. Z upoštevanjem varnostne razdalje bodo lahko sprejeli okoli 50 obiskovalcev. Firšt upa, da bo ta festival spodbudil tudi druge ustvarjalce v Celju. »Čeprav trenut­na konstelacija na ministrstvu za kulturo ne služi kulturi, je celjska mestna občina ostala proaktivna. Za razliko od številnih razpisov na državni in evropski ravni je celjska občina vse razpise izvedla, redno komunicira s kulturnimi ustvarjalci in nam kljub nekajmesečni pavzi omogoča nemoteno delovanje.«Letošnja deseta sezona HKC je bila zelo uspešna, je ocenil Firšt. »Predstavili smo dve izvirni gledališki produkciji: Sivček in jaz ter Komedija o artu. Izvedli smo štirideset gostovanj s koncerti in predstavami po Sloveniji in Avstriji. Izobraževalnemu programu Ambasador kulture se je pridružilo več kot 500 učencev in dijakov.« HKC se bo konec meseca pridružil še iniciativi Fête de la musique, ki od leta 1982 21. junija zaznamuje svetovni dan glasbe. Praznik glasbe bo tako letos poleg Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, Murske Sobote in slovenske obale tudi v Celju.Firšt je dejal, da načrtujejo, da bodo še to sezono izvedli koncert v mestnem parku s Celjskim godalnim orkestrom. »Datuma še nismo določili, ker vaje večjih zasedb niso bile dovoljene. Glasbeno predstavo za otroke, ki smo jo pripravili ob 250. rojstnem dnevu Ludwiga van Beethovna, smo že prestavili na jesen.« Prihodnja sezona je pripravljena, kot je dejal Firšt, bodo med drugim predstavili večjo produkcijo s književnico Lilo Prap.