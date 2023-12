Glasbena univerzalnost in humor

V nadaljevanju preberite:

»Tisti, ki zares cenijo klasično glasbo, bi se morali zavedati, da je potrebno njeno podajanje in percepcijo prilagoditi 21. stoletju, ki se v svojih kulturnih vzorcih pač temeljno razlikuje od preteklih obdobij,« menita violinist Aleksej Igudesman in pianist Hyung-ki Joo, bolj znana kot duo Igudesman & Joo. Oziroma kot »kralja glasbene komedije«. Lani smo lahko duo videli in slišali skupaj z Johnom Malkovichem v njunem projektu Glasbeni kritik na Festivalu Ljubljana, v katerem sta na zabaven, pa tudi provokativen način predstavili dela različnih skladateljev ter prvih odzivov kritikov nanje. Sedaj prihajata v mariborsko dvorano Union s projektom Mala tiha nočna glasba (A Little Silent Night Music)