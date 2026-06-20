Drama v gledališču morda tudi na sodišču

Celjski mestni svetniki so ta teden za novo direktorico Slovenskega ljudskega gledališča (SLG) Celje potrdili Kim Komljanec. Petletni mandat bo nastopila 1. septembra 2027, ko se bo mandat iztekel dosedanjemu direktorju Mihi Golobu. Ta namerava zaradi načina izvedbe postopka izbire »uporabiti razpoložljiva pravna sredstva«.

Celjsko gledališče je po prihodu direktorja Mihe Goloba jeseni 2022 naredilo precejšen preskok, kar so v postopku izbire povedali vsi. A vendar ni bil ponovno izbran. Svet zavoda je med sedmimi kandidati za najprimernejšega izbral Goloba, strokovni svet pa Kim Komljanec. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki ima devet članov iz devetih strank oziroma list, je s šestimi glasovi za in nobenim proti predlagala, da naj postane direktorica Kim Komljanec. Dva dni pozneje je mestni svet odločal le o tem, ali naj direktorica postane Kim Komljanec. Za je glasovalo dvanajst svetnikov, deset jih je bilo proti, trije niso glasovali, preostalih ni bilo na sejo.