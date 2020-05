Gledališke dvorane za zdaj ostajajo zaprte

Muzeji odpirajo vrata, prav tako se polnijo knjižnice. Več težav bodo imeli gledališča, opere,­ glasbeniki in festivali. Kako ­zagotoviti varnost občinstvu in ­nastopajočim? O negotovosti, polni vprašanj, smo se pogovarjali z direktorico Cankarjevega doma Uršulo Cetinski.Kdaj, menite, bo Cankarjev dom odprl vrata za obiskovalce?Štiri razstave – Ideja o starogrški antični znanosti in tehnologiji, oblikovalsko razstavo Vdove in pankrt, razstavo Mladi smo in živi ob stoletnici šole za arhitekturo ter fotografsko razstavo Aleša Bravničarja – bomo odprli za obiskovalce prihodnji teden, dvorane ostajajo zaprte. Kdaj bomo v ...