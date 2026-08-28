Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

Uprizoritev v režiji Vita Tauferja se vrača na oder ob pomembnem jubileju – 130. obletnici od prve uprizoritve opere. Predstava bo na sporedu do 12. septembra.

Med predstave, ki niso le del gledališkega repertoarja, temveč postanejo del kulturne identitete, sodi tudi Gorenjski slavček Antona Foersterja, delo, ki je v zgodovini slovenske glasbene umetnosti zapisano kot prva slovenska nacionalna opera. Tokrat se vrača na oder kot otvoritvena predstava sezone in obenem kot poklon pomembnemu jubileju: 30. oktobra bo minilo 130 let od prve uprizoritve Gorenjskega slavčka v operni različici. Predstava bo prvič na sporedu v soboto, 5. septembra, ob 19.30, sledile pa bodo ponovitve do 12. septembra.

FOTO: SNG Opera in balet Ljubljana

Zgodba slovenske operne klasike pripoveduje o Franju, ki se vrne v domači kraj, kjer ga željno pričakuje prijatelj Lovro, nanj pa čaka tudi njegovo dekle Minka. V idiličnem gorenjskem kraju se ob tem času ustavi zabavljaški Chansonette, ki Minko sliši peti in se v trenutku odloči deklico odpeljati v svet, da bi si izšolala glas in si s petjem služila kruh. Vse to se zgodi v času, ko Minkino družino upniki podijo iz hiše. Čeprav Chansonette ponuja denar, vaščani sklenejo, da bodo tujcu preprečili njegove načrte …

FOTO: SNG Opera in balet Ljubljana

Gorenjski slavček je priložnost, da se spomnimo, kako je nastajala slovenska operna tradicija – in da se hkrati vprašamo, zakaj lahko delo, nastalo pred več kot stoletjem, še vedno nagovarja današnjega gledalca.

Vstopnice so na voljo pri blagajni in prek spletne strani gledališča.

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