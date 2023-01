Hiperprodukcija, generacijski premik in prodor režiserk

V nadaljevanju preberite:

»Produkcijo je na eni strani­ ­zaznamovala hiperprodukcija,­ ki nastaja z manj premisleka in priprav, kar se kaže v slabši izvedbeni kakovosti in estetski ­nedorečenosti, na drugi strani je bilo čutiti drugačno, novo, svežo­ ­senzibilnost in močen kreativni naboj,« je lansko gledališko sezono ocenila Vilma Štritof, ­selektorica Festivala Borštnikovo ­srečanje. Lani si je ogledala 120 predstav, med njimi tri četrtine v institucionalnih gledališčih. Po njenem opažanju je očiten generacijski premik, ter prodor režiserk, ki so v slovenski gledališki prostor vkorakale z veliko samozavesti, raziskovalnim duhom in vnesle vanj drugačno občutljivost.Festival bo po besedah umetniškega direktorja Aleša Novaka spet potekal v nekoliko spremenjenem terminu, in sicer od 5. do 18. junija. Slavnostno odprtje 9. junija bo zaznamovala predstava La Tempesta v produkciji gledališča Teatro Stabile Torino in režiji Alessandra Serre.