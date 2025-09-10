Igor Tretinjak: Občinstvo je treba voditi v neznano

V nadaljevanju preberite:

V Lutkovnem gledališču Maribor poteka 13. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, osrednji festival, namenjen predstavitvi najboljšega domačega lutkovnega ustvarjanja. Selektor Igor Tretinjak si je ogledal 43 prijavljenih predstav in jih deset uvrstil v tekmovalni, štiri pa v spremljevalni program. »Znotraj obilja se rojevajo biseri,« pravi ob oceni slovenskega lutkarstva, v katerem vidno vlogo igrata Lutkovno gledališče Ljubljana kot evropski velikan in Lutkovno gledališče Maribor, ki z majhno ekipo ustvarja čudeže. A ob tem opozarja tudi na izzive, ki bi lahko zaznamovali prihodnost lutkarstva pri nas …