    PREMIUM   D+   |   Oder

    Igor Tretinjak: Občinstvo je treba voditi v neznano

    Klasično lutkarstvo je pokazalo svežino, v sodobnem so minili časi, ko je bil eksperiment sam sebi namen, pravi selektor 13. bienala lutkovnih ustvarjalcev.
    Še preden si je Igor Tretinjak ogledal vse prijavljene predstave, ga je navdušilo že njihovo število. FOTO: Boštjan Lah/Lutkovno gledališče Maribor
    FOTO: Boštjan Lah/Lutkovno gledališče Maribor
    Nina Gostiša
    10. 9. 2025 | 08:36
    V nadaljevanju preberite:

    V Lutkovnem gledališču Maribor poteka 13. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, osrednji festival, namenjen predstavitvi najboljšega domačega lutkovnega ustvarjanja. Selektor Igor Tretinjak si je ogledal 43 prijavljenih predstav in jih deset uvrstil v tekmovalni, štiri pa v spremljevalni program. »Znotraj obilja se rojevajo biseri,« pravi ob oceni slovenskega lutkarstva, v katerem vidno vlogo igrata Lutkovno gledališče Ljubljana kot evropski velikan in Lutkovno gledališče Maribor, ki z majhno ekipo ustvarja čudeže. A ob tem opozarja tudi na izzive, ki bi lahko zaznamovali prihodnost lutkarstva pri nas …

    lutkarstvoLutkovno gledališče MariborLutkovno gledališče LjubljanaIgor TretinjakBienale lutkovnih ustvarjalcev

