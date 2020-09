Išče se skupnost in skupno dobro

Na tiskovni konferenci ob predstavitvi 65. sezone Slovenskega mladinskega gledališča je direktor Tibor Mihelič Syed v uvodu na kratko komentiral politično stvarnost, v kateri živimo, in tako že nakazal nekatere konceptualne in tematske smernice letošnjega programa.»Ta vlada ni vredna svojih državljanov, tudi tistih ne, ki jo podpirajo,« je dejal. Bil je kritičen do politike prihodnosti, ki jo aktualna vlada gradi po madžarskem in poljskem modelu, omenil je tudi, da z državljani komunicira z maloumnimi in žaljivimi tviti ter posnema trumpovske metode, s katerimi ameriški predsednik številnim skupnostim krati njihove pravice, ...