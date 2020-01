»Iskanje pravega zvena v kakofoniji sveta«

Ušesa nimajo vek, da bi jih lahko zaprli, zato smo ves čas izpostav­ljeni zvokom. Na vsakdanji hrup se sčasoma navadimo, naš sluh predrami iz otopelosti le tišina, saj smo pozorni na zvoke, ki prihajajo iz nje. To se zgodi ponoči, ko se mesto umiri in se tihi zvoki v temi slišijo kot mogočni, navadni pa postanejo strašljivi. Tudi za deklico Tonko ...



Takšno je izhodišče predstave Ponočnjaki režiserja, avtorja glasbe in izvirnih glasbil Petra Kusa ter dramaturginje Tery Žeželj v Lutkovnem gledališču Maribor. Avtorja sta opozorila, da zvoki ne prihajajo­ le iz naravnega okolja, temveč so to predvsem zvoki civilizacije: brnenje prometa, ropot strojev in tovarn, glasovi in kriki ljudi ter neprestana glasbena podlaga, ki doni iz zvočnikov. Sluha tudi ne moremo »obrniti proč«, tako kot lahko storimo s pogledom, zato smo nenehno izpostavljeni hrumenju ­našega okolja.



Zvečer in ponoči se zvočna kulisa spremeni. V takšni vsem dobro znani situaciji se znajde tudi deklica Tonka, ki se zvečer odpravi spat. V strahu pred nevidnimi nočnimi zvoki, ki jih ne prepozna, pokliče mamo in očeta. Poskusita ji dopovedati, da sliši čisto običajne zvoke, pri vsakem si mora le predstavljati, kako je nastal, pa je ne bo več strah. Mama ji poskusi razložiti zvočni svet še s poučno pravljico o Grdoglaski; to je mitična zvočna pošast, stara kot svet, ki v sebi združuje vse znane in neznane zvoke, jih pošilja v svet in nadzoruje. Ko ponoči zaspi, se ji nekateri zvoki izmuznejo in v temni noči svobodno zaživijo.

Prispodoba Grdoglaske podžge Tonkino radovednost. Za vsakim nočnim zvokom zdaj prepozna drugačno zvočno prikazen.



Naenkrat je njena soba polna nenavadnih zvočnih bitij, ponočnjakov. Spoznava jih, muzicira z njimi in odkriva glasbene svetove. Tako si sredi neartikulirane kakofonije, v kateri smo ljudje prisiljeni živeti, Tonka ustvari svoje zvočno okolje ter iz prestrašenega otroka postane ustvarjalna in samosvoja deklica. S svojo odločnostjo nam pokaže, kako dragocen je zvočni svet za našo osebnostno rast in kako z aktivnim in ustvarjalnim poslušanjem odkrivamo tudi bistvo samih sebe in svojega bivanja. Zvočnemu nasilju sodobnega sveta se ne moremo izogniti z umikom iz sveta zvokov in civilizacije, temveč z »iskanjem pravega zvena, svoje glasbe in smisla v kakofoniji sveta, ki nas obdaja«.



Avtor likovne podobe je Gregor Lorenci, v tem Zvočnem popotovanju skozi noč, kot je predstava podnaslovljena, bodo nastopili Urška Cvetko, Miha Bezeljak, Elena Volpi in Michael A. Pöllmann. Projekt je nastal v koprodukciji z werk89 z Dunaja in zavodom Kuskus.