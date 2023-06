Iskanje sebe v svetu odraščanja in preobrazbe

V nadaljevanju preberite:

Pred jubilejno 50. sezono, ki jo bodo s posebnimi projekti zaznamovali prihodnje leto, so v Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) predstavili program za sezono 2023/24. Pripravili bodo šest premier, tudi nekaj velikih koprodukcij. Že uvodna predstava Tok, tok, tok nastaja v koprodukciji s partnerji iz Francije, tradicionalno je tudi sodelovanje s češkimi gledališči. Katarina Klančnik Kocutar, direktorica in umetniška vodja LGM, je dejala, da so tudi njih nekoliko prizadeli rezi v mariborski kulturi, ki so posledica finančnih težav mariborske občine, vendar jim je uspelo z drugimi viri primanjkljaj delno nadomestiti.