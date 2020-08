Izredno agilni in mladostni za svoja leta

Tradicionalna Poletna noč se bo letos poklonila 75. obletnici Big Banda RTV Slovenija. Gre za glasbeni kolektiv, ki je močno zaznamoval domačo glasbo in še danes velja za eno osrednjih kališč vrhunskih glasbenikov, tako s področja jazza kot zabavne glasbe. Glasbeni kolektiv, ki je svojo pot začel pod imenom Plesni orkester Radia Ljubljana, se je uveljavil pod vodstvom slovitega Bojana Adamiča, svojo pozicijo na polju jazza in zabavne glasbe, predvsem popevke, pa je utrdil z enkratnim dirigentom Jožetom Privškom. Po osamostvojitvi Slovenije zgodovino orkestra krojijo številna odmevna imena, kot so Lojze Krajnčan, Petar ...