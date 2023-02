Jezik kot stičišče intimnega in političnega

V nadaljevanju preberite:

Dramatik in režiser David Mamet (1947) sodi med najuspešnejše in najbolj priljubljene ameriške avtorje odrskih besedil, ki so bila skozi leta izdatno nagrajevana s tonyiji, prislužil si je tudi Pulit­zerjevo nagrado. Glengarry Glen Ross, Ameriški bizon in Seksualne perverzije v Chicagu danes sodijo med odrske klasike. Tudi v Sloveniji so njegova dela izredno priljubljena.

Danes ob 19.30 ga bomo lahko prvič doživeli na odru Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Predstavo Seksualna perverzija v Chicagu je napisal leta 1974, za predstavo v Šentjakobskem gledališču jo je prevedel Zdravko Duša. Pogovarjali smo se z dramaturgom Mišem Mićićem in režiserko Saro Lucu.