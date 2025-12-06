Kulturne vsebine dopolnijo trgovsko in poslovno okolje

V nadaljevanju preberite:

Te dni mineva petindvajset let, odkar je BTC City Ljubljana postal dom ene od najživahnejših kulturnih zgodb v prestolnici – gledališča, ki je zraslo na podlagi vizije o mestu kulture, koncertov in druženja. Leta 2000 je s predstavo Shirley Valentine v izvedbi Polone Vetrih v BTC-ju odprl vrata Teater komedija BTC, iz katerega je pozneje nastal današnji SiTi Teater BTC, sodobno središče komedije, glasbe in ustvarjalnosti. O drzni potezi, da bi v trgovsko in poslovno okolje vnesli še kulturne elemente, smo se pogovarjali z Jožetom Mermalom, predsednikom upravnega odbora družbe BTC.