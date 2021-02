Julija pri 24 letih že Julija

»Kar zadeva gledališče, imam res srečo. Na sprejemnem izpitu sta za sprejem na akademijo zadostovala en monolog in interpretacija pesmi, že med študijem sem sodelovala v predstavi ljubljanske Drame, zdaj pa sem članica mariborskega gledališkega ansambla. In za debi kar vloga Julije v Shakespearovi ikonični drami Romeo in Julija.​« Tako komaj 24-letna igralka Julija Klavžar, ki je sicer zadržana do prevelikega izražanja čustev na odru, vendar smo danes v stanju neobčutljivosti, nič se nas v resnici ne dotakne, zato pretirana lahkotnost ali neobveznost tudi ni umestna.