Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Mineva petindvajset let, odkar je v BTC Cityju Ljubljana prvič zasvetila gledališka luč in se je z decembrsko premiero monodrame Shirley Valentine začela ena najživahnejših kulturnih zgodb slovenske prestolnice. Težko si je predstavljati, da so temelji današnjega SiTi Teatra nastali v košari toplozračnega balona, visoko nad Cerkniškim jezerom. Tam sta se konec devetdesetih srečala vizija in pogum. Priznana igralka Polona Vetrih in Jože Mermal, takratni predsednik uprave družbe BTC, sta skupaj z Mitjem Rotovnikom, dolgoletnim direktorjem Cankarjevega doma, v tem nenavadnem prostoru nad oblaki prvič spregovorila o ideji, drzni in skoraj neverjetni, o gledališču v središču poslovno-nakupovalnega kompleksa.

Vizija je zorela leto dni: družba BTC je iz nekdanje blagovne borze preuredila dvorano, Mitja Rotovnik je s svojo dolgoletno izkušnjo pomagal oblikovati profesionalno gledališko delovanje, Polona Vetrih pa je prinesla karizmo, ustvarjalno samozavest in umetniški fokus. Ko je konec leta 2000 na oder stopila s predstavo Shirley Valentine, je bila dvorana razprodana, občinstvo pa navdušeno.

Gledališče je nato raslo skupaj z mestecem BTC City. Najprej kot Teater komedija BTC, osem let pozneje pa je zrasel sodobni SiTi Teater BTC, katerega vodenje sta prevzela Ana Kajzer in Uroš Fürst. Pod njunim vodstvom se je program razširil, obogatil in postal prepoznaven po lastni produkciji, izvirni slovenski dramatiki, koncertnih ciklih in odprtosti do različnih izvajalcev.

SiTi Teater je postal srce kulturnega utripa tega urbanega mesteca. Kot pravi Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC, je prav gledališče tisto, kar daje prostoru posebno žlahtnost, ki je sam nakupovalni ali poslovni del ne more ustvariti. Želeli so si kakovostne kulture, ki človeka notranje obogati in mu ponudi trenutke, ki ostanejo.

Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC, poudarja, da umetnost mestu daje žlahtnost in povezuje ljudi. FOTO: Leon Vidic

Ob tem pomembnem jubileju je BTC City poskrbel tudi za temeljito prenovo dvorane, s katero so prostor še dodatno posodobili in uredili za nove generacije obiskovalcev. To je naložba, ki simbolno potrjuje, da je gledališče trajen del identitete BTC Cityja in da ostaja ustvarjalni prostor, vreden prihodnosti.

SiTi Teater BTC je prostor ustvarjalnosti, sodelovanja in pristnega stika z občinstvom, prostor žlahtnosti in humorja, ki je postal del življenj številnih obiskovalcev.

In prav v tej povezanosti se skriva moč te posebne gledališke zgodbe, ki je postala nenadomestljiv del identitete BTC Cityja in Ljubljane.

Jože Mermal: »Umetnost daje mestu žlahtnost in ljudem notranje zadovoljstvo«

V pogovoru ob 25-letnici odra v BTC City-ju Jože Mermal razkrije, kako je drzna ideja o gledališču sredi BTC Cityja zrasla v zgodbo o uspehu. Spregovori o viziji, pogumu in žlahtnosti, ki jo kultura prinaša mestu.

Kaj je bil ključni namen, ko ste v poslovno-nakupovalno središče pripeljali kulturo in gledališče?

Naše mestece se je v devetdesetih letih razvijalo kot nakupovalno središče, kjer so se ljudje srečevali ob nakupih in pa tudi ob kulinaričnih užitkih. Z gledališčem pa smo dodali še umetniško izkušnjo, ki je izjemno pomembna. Navdihuje, povezuje in ustvarja širšo kulturno skupnost ter ji daje visoko dodano vrednost. Ta umetniški preboj, za katerega sem še danes hvaležen, se je zgodil prav na območju nekdanjih javnih skladišč. Tam, kjer so včasih stala skladišča, danes stoji moderno, eminentno evropsko mesto, preoblečeno z novimi stolpnicami in drugimi objekti.

Ob 25-letnici odra v BTC Cityju izpostavlja vizijo, ki je kulturo pripeljala v središče. FOTO: Leon Vidic

Kako hitro ste ugotovili, da bo to zgodba o uspehu?

Ko se je Polona Vetrih odločila prevzeti gledališče, mi je bilo jasno, da s tako karizmatično igralko ne tvegamo veliko. Že prve predstave, v katerih je nastopala, so bile razprodane in občinstvo navdušeno, zato je bila osnova za uspeh izjemno dobra. Vedel sem tudi, da bo v BTC City pripeljala profesionalnega gledališkega duha in postopoma najboljše ustvarjalce, saj smo ekipi omogočili popolno umetniško svobodo pri oblikovanju repertoarja. Pomembno mi je bilo, da se igralci in ustvarjalci tukaj dobro počutijo ter vedo, da imajo lastnika, ki razume in ceni umetnost.

Po naravi sem radoveden in že takrat sem verjel, da lahko iz nekdanjih javnih skladišč ustvarimo mesto v mestu. Za teater je potrebnega veliko poguma, saj bi neuspeh pomenil osebni in poslovni poraz. Zato sem hvaležen Poloni Vetrih, ki je od začetka stala za projektom, ga soustvarila in ob koncu svoje kariere profesionalno predala v roke novi ekipi z Ano Kajzer na čelu in programskim vodjem Urošem Fürstom. To veliko pove o njeni karizmi in predanosti, ki ju redko najdeš v svetovnem merilu.

Pomemben del uspeha so tudi sodelavci BTC-ja, ki že 25 let skrbijo, da dvorana in celoten sistem delujeta brezhibno ter da so igralci spoštovani in podprti.

Kaj vas je osebno kot vizionarja gnalo k temu, da ste kulturo postavili v središče poslovnega prostora?

Ko razmišljaš kot človek, ne le kot direktor ali predsednik uprave, hitro spoznaš, da mesto brez razvite kulture ne more biti žlahtno mesto. Podjetniške naloge, cilji in projekti so pomembni in navdihujoči, vendar ustvarjajo drugačno vrsto energije. Žlahtnost prinašajo kultura, umetnost in glasba.

Za podjetnike so to zahtevnejši izzivi, saj terjajo več poguma in razumevanja, veliko jih zato vanje ne vstopi. Pogosto pozabljamo, da skupnost potrebuje prav to notranjo vest, ki jo ustvarja umetnost. Ko jo povežemo z osebnim, družinskim in poslovnim življenjem, dobimo prostor, v katerem smo lahko bolj srečni in v katerem živimo lepše življenje.

SiTi Teater je svojevrsten unikum v evropskem in morda celo svetovnem merilu, saj stoji v nakupovalnem središču. Zakaj je tako?

BTC City je danes med vodilnimi mesti v evropskem prostoru. V vseh teh letih nismo razvili le nakupovalnega središča in poslovnega dela s stolpnicama, temveč smo v City pripeljali šport, rekreacijo, zabavo in kulturo. V zadnjih letih smo dodali še startupe kot nov podjetniški ekosistem, ki privablja mlade podjetnike. Takšne kombinacije programov in vsebin, kot smo jo ustvarili tukaj v Ljubljani, v Evropi nimajo.

Večina nakupovalnih središč v zahodnih državah ponuja predvsem nakupovanje in kulinarične kotičke. Mi pa smo verjeli, da to ljudem ne zadostuje, zato smo iskali nove rešitve in vsebine, ki se medsebojno povezujejo in ustvarjajo navdihujoče okolje. To je vplivalo tudi na naše vodstvo, saj nam je kulturna dimenzija odprla širši ustvarjalni prostor pri iskanju strateških rešitev.

Zato smo ponosni, da smo med vodilnimi v Evropi. Gre za izjemno zgodbo, ki se dogaja v Ljubljani, v manjši prestolnici in v majhni državi. V tujini so pogosto presenečeni, saj nas sociološka, psihološka in filozofska širina, ki smo jo razvili v takšnem mestecu, postavlja ob bok ali celo pred okolja, ki imajo več sredstev, tradicije in resursov.

Katere vrednote so po vašem mnenju najbolj zaznamovale teh 25 let?

Po mojem mnenju je ključna vrednota humanost. V tem času smo ta prostor humanizirali in socializirali ter ga namenili tudi umetnosti, ne le nakupom, kulinariki in športu. Danes ta prostor drugače sije in ima drugačno težo. Prinaša žlahtnost in mehkobo, ki nas navdušujeta in povezujeta.

Zakaj se vam zdi pomembno, da je prav tukaj doma žanr komedije?

Takoj sem se strinjal s Polono Vetrih, da gremo v smer komedije. Naš cilj in naloga v takem mestu sta, da ne razvijamo posebej težkih dram, ki ne bi ustrezale temu okolju. Želeli smo privabiti čim širše občinstvo, saj ljudje v takšnih mestih iščejo predvsem zabavo, nove navdihe, dobro počutje in zadovoljstvo. Pomembno nam je bilo, da obiskovalci predstavo zapustijo srečni. Zato smo se usmerili v komedijo in ta žanr se je res prijel, saj že 25 let uspešno deluje v tem gledališču.

FOTO: Leon Vidic

Kako bi na kratko opisali teh 25 let?

Teh 25 let je bilo zame nekaj izjemnega. Tega, kar sem doživel z gledališčem, ne moreš doživeti v poslovnih projektih, čeprav so tudi ti pomembni. Tukaj gre za dušo, za srce in za pristno povezovanje med ljudmi, za občutek sreče in zadovoljstva. To so mehke vsebine, ki jih danes vsi potrebujemo veliko bolj kot konflikte, spore ali brezosebno vedenje.

Prepričan sem, da bo SiTiTeater tudi v prihodnje gonilna sila slovenske komedije z izjemnimi predstavami, pa naj gre za gledališče, glasbo, koncerte ali otroški program. Želim si, da bo še naprej cvetel prav v jedru Evrope in navdihoval tako vodstvo družbe kot vse obiskovalce, da bodo imeli čim več ustvarjalnega navdiha in priložnosti za kreiranje novih, navdihujočih projektov za prihodnost.

Ana Kajzer: »Prenovljena dvorana je naše darilo občinstvu ob jubileju«

Ana Kajzer ob 25-letnici poudarja, da je SiTi Teater postal odprto, živahno in raznoliko prizorišče, ki presega okvire komedije. Poudarja, da je prenovljena dvorana zahvala občinstvu, ki to zgodbo soustvarja že četrt stoletja.

Ana Kajzer, direktorica SiTi Teatra BTC, ob jubileju izpostavlja pomen prenovljene dvorane kot darila občinstvu. FOTO: Leon Vidic

SiTi Teater je nastal na temeljih Teatra komedija. Kaj ga danes najbolj zaznamuje?

Razlika danes je predvsem ta, da smo gledališče nekoliko bolj odprli. Teater komedija je skoraj izključno ustvarjal lastne produkcije, mi pa še naprej ostajamo pri temeljih in sami produciramo kakovostne komedije, obenem pa vrata odpiramo tudi drugim producentom, posebej tistim, ki nimajo svojega odra. Imamo namreč srečo, da smo edino zasebno gledališče v Sloveniji s svojim odrom.

Velik del energije namenjamo tudi koncertom. V ciklu »SiTi za dobro musko« gostimo predvsem slovenske avtorje in slovensko avtorsko popularno glasbo. Že več sezon sodelujemo z Big Bandom RTV Slovenija v sklopu cikla »Big Band@SiTi«, pri čemer je poudarek na džezovski glasbi. Ustvarili smo tudi svoj glasbeni format »1 na 1«, kjer povezujemo pare slovenskih avtorjev, ki se dobro poznajo, a morda še nikoli niso sodelovali. Eden najbolj prepoznavnih parov sta Gušti in Tomi Meglič.

Kaj Siti Teater danes pomeni za slovensko kulturo in kam se po vašem mnenju razvija?

SiTi Teater je našel svoj prostor kot zasebno gledališče, ki se posveča komediji. Prizadevamo si ustvarjati čim bolj kakovostne komedije, kar nas umešča nekje med institucionalna gledališča in popolnoma neodvisne produkcije, ki delujejo izključno za trg.

Pomemben del našega poslanstva sta tudi koncertna dejavnost in otroški program. Na ta način želimo doseči čim širše občinstvo, tudi tisto, ki morda ne obiskuje Drame, ter jim ponuditi kakovostno in zabavno kulturno izkušnjo.

Kaj je bil v vseh teh letih največji izziv pri ohranjanju lastne produkcije v slovenskem prostoru?

Največji izziv je krmarjenje med zahtevami trga in kakovostjo produkcije. To je pri komediji še posebej zahtevno, saj ni veliko obstoječih besedil, ki bi bila hkrati aktualna in primerna za naše produkcijske zmožnosti. Velikih igralskih zasedb si ne moremo privoščiti, zato je težko najti prava besedila.

Zato pogosto sodelujemo z domačimi avtorji in besedila naročimo posebej za naše potrebe. Na ta način lahko ustvarimo predstave, ki so všečne občinstvu, obenem pa nosijo sporočilnost in niso plehke.

Koliko vam pa pomeni ta podpora BTC-ja, da razvija kulturo, vas podpira?

Podpora BTC-ja je nepogrešljiva. Brez nje tega gledališča ne bi bilo, vsaj ne v taki obliki, v kakršni obstaja zdaj, s tem širokim programom, ki nagovarja od otrok do ljubiteljev džeza in seveda našega osnovnega občinstva, to so ljubitelji kakovostne žlahtne komedije.

Letos ste vstopili v jubilejno sezono s prenovljeno dvorano. Kaj to pravzaprav pomeni za gledališče?

Človek se mora v prostoru, v katerega vstopi, dobro počutiti. Energijo sicer ustvarjajo ljudje, vendar videz prostora veliko prispeva k prvemu vtisu. Če je nekaj že obrabljeno ali zanemarjeno, tega občutka ne more dati. Zato nam zelo veliko pomeni, da je družba BTC ob jubileju prisluhnila želji po prenovi dvorane.

Tokrat smo dobili nove sedeže, nove tlake, prenovljene sanitarije, nove zavese, oder pa smo obnavljali že prej. Ves čas vlagamo tudi v tehnično opremo. Za gledališče je vsaka posodobitev pomembna, saj šele vse skupaj ustvari prostor, v katerem se dobro počutijo tako nastopajoči kot občinstvo.

Kaj sicer še pripravljate ob tem jubileju?

Sezono smo že začeli z glasbeno komedijo Brata, to je avtorska komedija bratov Šalehar, se pravi Mihe in Matevža Šaleharja. Potem smo imeli prejšnji teden še eno gostujočo premiero, Sam prijatelja, z Žanom Papičem in Melani Mekicar. Za samo obletnico pa pripravljamo premiero glasbene komedije Veličastna. V njej bo nastopila, zelo smo veseli, da smo se tako dogovorili, se pravi ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica tega gledališča Polona Vetrih z Mojco Fatur in Nikom Škrlecem. Predstava pa je v bistvu gledališka verzija zgodbe Florence Foster Jenkins. Morda se je spomnite iz filma Florence Foster Jenkins, v katerem je blestela Meryl Streep. Tukaj je prirejena za tri igralce oziroma pet likov. Tako da jaz mislim, da bo to ... Florence Foster Jenkins je bila ena zelo posebna ženska, zelo je ljubila glasbo, ni pa imela posluha. Samo ona tega ni vedela. Ji je pa s to svojo zanesenostjo, pa seveda tudi z denarjem, ki ga je imela, uspelo napolniti Carnegie Hall. Tako da zelo ganljiva in zabavna predstava.

Z odprtim, raznolikim programom želi gledališče približati čim širšemu krogu obiskovalcev. FOTO: Leon Vidic

Katere predstave so po vašem mnenju v vseh teh letih najbolj zaznamovale ta oder?

V času Teatra komedija je Polona Vetrih na oder pripeljala veliko svetovnih uspešnic in številne legendarne igralce. Prva predstava, ki je močno zaznamovala ta oder, je bila njena monokomedija Shirley Valentine, pozneje pa tudi nadaljevanje Ob letu osorej, v kateri je igrala skupaj z Ivom Banom.

V obdobju SiTiTeatra, ki ga vodi naša ekipa, je bila gotovo prelomna predstava Taksi. Besedilo je napisal Goran Vojnović, igrala sta Klemen Slakonja in Tadej Toš, režiral pa Aleksandar Popovski. Predstava je navdušila občinstvo in prejela priznanja na Dnevih komedije. Pomemben pečat je pustila tudi avtorska predstava Čakalnica Nejca Gazvode z Janezom Hočevarjem Rifletom in Ladom Bizovičarjem.

Omeniti moram še oba dela predstave Mame s petimi odličnimi igralkami ter predstavo Nikoli ni prepozno z Mojco Fatur. Med mojimi ljubšimi je tudi predstava Odspejsani, namenjena mladim. Čeprav se ni prijela tako, kot smo upali, sem prav zanjo prejela ene najlepših odzivov mladih gledalcev, ki so rekli, da takšne predstave v šoli še niso videli.

Kaj bi si želeli, da občinstvo začuti, ko vstopi v SiTi Teater BTC?

Želim si, da začutijo domačnost in se lahko sprostijo. Da se seveda nasmejijo, a obenem odidejo malo bolj polni, z občutkom, da so prejeli nekaj več. Ne le zabavo, ampak tudi misel, o kateri lahko razmišljajo še po predstavi.

