Kazahstanski glasbeniki prvič pred ljubljanskim občinstvom

Orkester "Akademija solistov" je bil ustanovljen na pobudo znane kazahstanske violinistke Aiman Musakajajeve in je na številnih turnejah nastopil z zavidljivim uspehom. Orkester nastopa na najprestižnejših evropskih in svetovnih odrih, 26. julija ob 20. uri pa bo nastopil tudi na jubilejnem 70. Ljubljana Festivalu.

Gordana Josifova - Nedelkovska. FOTO: Festival Ljubljana

Repertoar kazahstanskega simfoničnega orkestra zajema vse glasbene sloge – od baroka do klasike, od moderne do nacionalne glasbe kazahstanskih skladateljev. Poleg tega izvaja narodno-popularne skladbe, pri čemer pogosto vključuje tradicionalna in folklorna glasbila. Kazahstanski državni simfonični orkester je največji izraz glasbene umetnosti in tradicije Kazahstana v tujini ter z razvijanjem mednarodnih kulturnih odnosov prispeva h kulturni rasti svoje države.

V Koncertu za oboo v C-duru, katerega dvomljivo avtorstvo pripisujejo Josephu Haydnu, bo nastopila oboistka makedonskih korenin Gordana Josifova - Nedelkovska, ki je kot solistka nastopala že s številnimi uveljavljenimi orkestri. Odlikujejo jo pozorno in izrazno natančno igranje, kritiki so jo opisali celo kot poetinjo oboe.

V drugem delu koncertnega večera, Koncertu za violino v e-molu Felixa Mendelssohna - Bartholdyja, se bo kot solistka predstavila kazahstanska violinistka Ajman Musakajajeva, ki je bila tudi pobudnica ustanovitve orkestra, s katerim bo nastopila. Musakajajeva slovi po mojstrski tehniki in poglobljenem znanju, razumevanje različnih slogov pa ji omogoča, da se je lotila najzahtevnejših violinskih skladb in ustvarila obsežen repertoar, ki vključuje skladatelje vseh obdobij in slogov.

Ajman Musakajajeva. FOTO: Festival Ljubljana

Orkester bo igral pod vodstvom islandskega dirigenta Gudnija Emilssona, ki je vodil številne orkestre po skoraj vseh celinah sveta in je bil med drugim pobudnik ustanovitve ter prvi šef dirigent Tajskega filharmoničnega orkestra. V družbi madžarskega violinista Kristófa Barátija bo na Ljubljana Festivalu nastopil 29. avgusta ob 20. uri v Cankarjevem domu.

Vstopnice za koncert Državnega simfoničnega orkestra iz Kazahstana in druge dogodke 70. Ljubljana Festivala so že v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in Petrolovih bencinskih servisih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana