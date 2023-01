Kljub očitkom o hudih nepravilnostih Miha Golob ostaja

V nadaljevanju preberite:

Upravniku Slovenskega ljudskega gledališča (SLG) Celje Mihi Golobu je svet zavoda po le nekaj mesecih dela očital več kršitev različnih predpisov. Na praznični dan, 26. decembra, je Golob na svetu zavoda podal zagovor, glasovanje pa so zaradi odsotnosti dveh članic prestavili na sinoči, ko je svet zavoda Golobu soglasno izrekel opomin. Tresla se je gora, rodila se je miš.

Iz SLG Celje so sporočili, da je seja »potekala v konstruktivnem vzdušju. Upravnik gledališča je bil seznanjen s pričakovanji glede izpolnjevanja obveznosti. V duhu pozitivne rešitve nastale situacije smo se strinjali, da bomo delovali v javnem interesu SLG Celje in mesta Celje. Glede na pisno seznanitev z dne 26. decembra 2022 se gospodu Golobu izreče opomin.« Po naših informacijah so se člani sveta zavoda odločili soglasno.