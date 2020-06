Ko sonce posije na nekega človeka

Ko je Čehov svoji ženi, igralki Olgi Knipper, dajal napotke, kako naj igra Mašo v Treh sestrah, ki je ena od njegovih najbolj žalostnih junakinj, ji je v pismo napisal: »Ne imej žalostnega obraza niti v enem dejanju. Ljudje, ki že dolgo nosijo nesrečo in žalost v sebi, so se že navadili nanjo, zato velikokrat žvižgajo in mnogokrat so zamišljeni.«Ko so ustvarjalci Žalostink na tiskovni konferenci govorili, kako je nastajala predstava in o čem pravzaprav govori, sem se spomnila na te napotke Čehova. Žalostne like si ponavadi tudi najbolj zapomnimo, v sebi imajo nekaj neizrekljivega, kar je tako globoko, da tega še sami ne ...