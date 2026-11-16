Upor in družbena kritika, zapakirana v humor

Za festival Dnevi komedije, ki bo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje od 28. januarja do 14. februarja 2027, je selektorica Katja Gorečan izmed 24 ogledanih predstav izbrala osem tekmovalnih. Rdeča nit sta upor in družbena kritika. Selektorica meni, da se bodo gledalci sicer smejali, a njen namen je bil hkrati, da bodo od predstav tudi kaj odnesli, zlasti kako družbeno akcijo.

Katja Gorečan je v tekmovalni program uvrstila avtorsko predstavo Pissed Barbare Kukovec in Mince Lorenci (KUD Moment), satiro Burkaški misterij nobelovca Daria Foja in France Rame (Slovensko mladinsko gledališče, režija Tijana Zinajić), dramedijo Sovražnik ljudstva Henrika Ibsena in Viktorja Ivančića (SNG Drama Ljubljana, režija Ivica Buljan), inkluzivno komedijo Sto pa roka! Nejca Gazvode (TaDaa Production ter Tukaj in zdaj, režija Lada Orešnik, Nejc Gazvoda, Jernej Gašperlin), komedijo Kakšno ime pa je to?! Matthieuja Delaporta in Alexandra de La Patellièra (Drama SNG Maribor, režija Bálint Szilágyi), milenijsko dramo Konec epohe Dina Pešuta (SNG Nova Gorica, KUD svobodno neinstitucionalno gledališče in Cankarjev dom, režija Jaka Smerkolj Simoneti), satirični in družbeno angažirani drag king kabaret Dragi Drago: Niso lahke (Lezbična četrt, ŠKUC) in komedijo Naključna smrt nekega anarhista Daria Foja in France Rame (Mestno gledališče ljubljansko, režija Gregor Gruden).