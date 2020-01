Komično-glasbeni začetek leta 2020 v MGL

FOTO: MGL

Že leto 2019 je prineslo odlično bero gledaliških predstav, 2020 v tem oziru ni nič slabše – začetek v Mestnem gledališču ljubljanskem je obetaven, saj nam že prvi mesec prinaša tri premierne uprizoritve, od tega sta dve krstni, na treh različnih odrih; 9. januarja na Velikem odru satirično farso Za narodov blagor , 10. januarja na Mali sceni ZF glasbeno dramoin 25. januarja znanstveni kabaretŽe 37. uprizoritev Cankarjeve satirične farse Za narodov blagor je v novo podobo odel režiser Matjaž Zupančič. Na Velikem odru bomo lahko spremljali številna dobro znana igralska imena Mestnega gledališča ljubljanskega: Primož Pirnat, Iva Krajnc Bagola, Uroš Smolej, Tanja Ribič, Bernarda Oman, Ajda Smrekar, Lotos V. Šparovec, Jernej Gašperin, Jožef Ropoša, Boris Kerč, Tomo Tomšič, Jaka Lah, Gaber K. Trseglav in Matic Lukšič.Na malce drugačen način bo poskušala sodobnosti nastaviti ogledalo znanstvenofantastična drama Karaoke , ki tematizira vsem dobro znani imperativ sreče in uspeha. Avtor besedila Jure Novak, ki predstavo tudi režira, se je projekta lotil skozi svojevrsten muzikal, postavljen v nedoločeno, toda nemara niti ne tako oddaljeno prihodnost. Za pokušino vabljeni k ogledu dveh videospotov, Kako lepo in Ko si na dnu , ki sta nastala kot del promocije za uprizoritev.Mesec premier bomo zaokrožili z veliko koprodukcijo z večpomenskim naslovom 2020 režiserja Ivice Buljana, ki v slogu znanstvenega kabareta in z vrhunsko igralsko zasedbo raziskuje različne vidike del Yuvala Noaha Hararija, Sapiens, Homo Deus: Kratka zgodovina prihodnosti in 21 nasvetov za 21. stoletje. Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma bomo z idejo o usodi in evoluciji človeka.Poleg novosti si boste na Velikem odru MGL ogledali ganljivo in poetično ter tudi duhovito in pronicljivo družinsko dramo avstralskega dramatika Andrewa Bovella Kar vem, da je res v režiji Luke Martina Škofa, ki bo na sporedu v sredo, 22. januarja.Ponosni in polni pričakovanj se veselimo slovenske premiere mednarodne Jovanovićeve Antigone v MGL gostujočega londonskega gledališča Outer Gaea Company, ki bo uprizorjena v četrtek, 6. februarja, na Velikem odru.Sodobna priredba Antigone avtorja Dušana Jovanovića je postavljena v oblegano Sarajevo leta 1993. (Slovenski debi predstave se ponaša s priznano mednarodno zasedbo iz Slovenije, Združenega kraljestva, ZDA, Italije, Hrvaške, Madžarske in Izraela). Predstavo bosta na slovenski oder pripeljali slovenski umetnici Sanja Gregorčič in Gaja Višnar, ki že vrsto let ustvarjata v tujini.