Koncert najlepših romantičnih arij in duetov

V osrednjem slovenskem kulturnem hramu bosta nastopili operni zvezdi Sondra Radvanovsky in Piotr Beczała, ki ju bo spremljal Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom maestra Gianluce Marcianòja.

Sondra Radvanovsky je svetovno priznana sopranistka, katere repertoar vključuje naslovne vloge v Rusalki, Lucrezii Borgia in Manon Lescaut. Nastopala je v vseh večjih opernih hišah na svetu velja pa za eno izmed vodilnih živečih interpretk Verdijevih vlog in belcanta. Radvanovsky se bo na odru pridružil Piotr Beczała.

Poljski tenorist je znan po svojem liričnem glasu, karizmatični odrski prezenci in repertoarju, ki se razteza od Mozarta do Puccinija. FOTO: JB Millot

Poljski tenorist, znan po svojem liričnem glasu, karizmatični odrski prezenci in repertoarju, ki se razteza od Mozarta do Puccinija, se je uveljavil kot eden vodilnih tenorjev svoje generacije. Redno nastopa v najpomembnejših opernih hišah, kot so Dunajska državna opera, Kraljevo gledališče v Madridu, Metropolitanska opera v New Yorku in Opera v Zürichu. Pod njegovo taktirko bodo na koncertu zazvenele najbolj sijajne romantične arije in dueti iz del Puccinija, Mascagnija, Dvořáka in Giordana.

Dvojec in Orkester Slovenske Filharmonije bo vodil Gianluca Marcianò. FOTO: promocijsko gradivo

Dvojec in Orkester Slovenske Filharmonije bo vodil Gianluca Marcianò, ki je imel uspešni operni debi leta 2007 v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu. Marcianò slovi po raziskovanju različnih glasbenih stilov in zvrsti onkraj klasičnega področja. Sodeloval je z umetniki iz različnih glasbenih okolij, vključno z jazzom, popom in sodobno glasbo, s čimer je pokazal svojo sposobnost prilagajanja in povezovanja z raznolikim občinstvom.