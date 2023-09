Koprsko gledališče prisega na družino, ljubezen - in otroke

V Gledališču Koper so včeraj predstavili novo gledališko sezono. Rdeča nit pri izboru večernega abonmaja sta bili po besedah direktorice in gledališke vodje Katje Pegan družina in ljubezen. Poleg dveh otroških in najstniškega abonmaja napovedujejo ustanovitev gledališča za otroke Svetilnik, v okviru katerega bodo sodelovali predvsem z osnovnimi šolami v širši regiji.

Večerni abonma koprskega gledališča obsega devet predstav, od tega jih bo na voljo sedem - štiri so vnaprej določene, tri pa si bodo lahko gledalci izbrali med ponujenimi petimi. Prva na sporedu bo tragedija Romeo in Julija Williama Shakespeara, ki jo režira Sonja Petrović. Gre za koprodukcijo koprskega gledališča in Narodnega gledališča Republike Srbske iz Banjaluke, predstava pa bo dvojezična. Sledil bo gledališki triler Družina po dramski predlogi Dennisa Kellyja, koprski gledališki ansambel bo vodila režiserka Renata Vidič. V hišni produkciji, pod režisersko taktirko Sama M. Strelca, bodo na koprski oder postavili komedijo Moriti Čuječe. Ta temelji na popularnem romanu sodobnega nemškega avtorja Karstena Dussa (delo je priredil Bernd Schmidt). Kot četrta predstava, ki je uvrščena med »obvezne«, je Bog masakra Yasmine Reza. Črno komedijo bo odigralo Mestno gledališče ljubljansko (vlogo imata tudi Iva Krajnc Bagola in Sebastijan Cavazza), na oder pa jo je postavil Diego de Brea.

Prva med izbirnimi predstavami je Antigona Dominika Smoleta v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica, režiser pa je Luka Marcen. Leviatan Vitomila Zupana režira Matjaž Berger, s predstavo pa gostujejo Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana. S črno komedijo Kaos, ki jo je napisal finski avtor Mika Myllyaho, prav tako gostuje novogoriško narodno gledališče, režiser je tudi tokrat Diego de Brea. Samo M. Strelec se bo skupaj z Narodnim domom Maribor (vlogo ima tudi Tina Gorenjak) predstavil tudi s »katastrofalno zabavno komedijo« Čudež, ki je nastal po predlogi avstrijskega pisatelja Daniela Glattauerja. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo pa bo s Prešernovim gledališčem Kranj abonmajsko sezono zaokrožila z dramo Pesem ptic v drevesnih krošnjah avtorja Jake Smrkolja Simonetija in v režiji Ivana Lobode.

Gledališče Koper bo tudi letos pripravilo »predstavo za maturante«, ki bo v osnovi učni gledališki esej o štirih dramah – Dogodek v Mestu Gogi, Zaprta vrata, Veliki briljantni valček in Naše skladišče. Pri tem projektu bodo sodelovali dramaturginja Ira Ratej, režiser Jaka Ivanc in igralci Anja Drnovšek, Tjaša Horvat, Luka Cimprič ter Anže Zevnik. »Bodoči maturanti bodo tako soočeni z vsebino vseh štirih dram in temami, ki bodo na maturitetnem eseju. Na ta način želimo mladim na inovativen način tudi ponovno približati gledališče,« je pojasnil Ivanc.

Koprsko gledališče vabi tudi k vpisu otroških abonmajev – Mala ribica (za otroke, starejše od petih let) in Mali oder (za tiste, starejše od treh let), že drugič pa ponujajo tudi abonma Rastem (namenjen otrokom nad osem let in najstnikom). »Vse naše dosedanje delovanje za otroke želimo oktobra povezati v novo institucijo – gledališče za otroke Svetilnik, ki bo poleg raznolikih predstav obsegala tudi kulturno-umetniško vzgojo, saj predvideva sodelovanje z osnovnimi šolami v širši regiji,« je poudarila Katja Pegan. Jaka Ivanc pa je še dodal, da si bo med drugim mogoče ogledati predstave Peter in Volk (dvojezična uprozoritev), Obuti maček (v koprodukciji z MGL), Ostržek in Dnevnik Ane Frank.