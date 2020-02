Kulturo bodo približali ranljivim skupinam

»Skupaj s Kulturno-izobraževalnim društvom Pina bomo omogočili ogled predstave varovancem ljubljanskega azilnega doma, mladostnikom brez spremstva iz postojnskega centra za prebežnike, varovancem Šenta, Sončka, Varstveno delovnega centra v Kopru in Vzgojnega zavoda Planina,« je naštel Matej Sukič v imenu Gledališča Koper. Na ta način jim želijo približati kulturno dogajanje, ki ga sicer predvidoma ne bi bili deležni.



Ogledali si bodo družinsko gledališko predstavo v režiji Renate Vidič Lepo je biti Koprčan, ki je sicer na ta dan odprta tudi za zunanje občinstvo. Gre za uprizoritev, ki je nastala v sklopu dejavnosti v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in je bila še isto leto uvrščena v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino spletne platforme Zlata paličica. Gre za simulacijo snemanja televizijskega kviza, preko katerega gledalci spoznavajo Koper in njegovo zgodovino. »Pomembno sporočilo predstave je, da spoznamo, da so v tem prostoru vselej živeli različni narodi, da so se med seboj mešale kulture, kar nas bogati,« dodaja direktorica koprskega gledališča Katja Pegan.



»Osrednje področje našega delovanja so migracije in tovrstni projekti so prav to, za kar se ves čas zavzemamo – da ranljivim skupinam preko kulturnih tem omogočimo vključitev v družbo,« pojasni Mirna Buić iz Pine. »Koprčani smo lahko ne glede na izvor ali druge kulturne primesi, ki jih prinesemo s seboj v ta prostor. Pomembno je, da sodelujemo pri soustvarjanju kulture tega področja in na ta način preprečujemo izločenost posameznih družbenih skupin,« navede.



Koprsko gledališče v sodelovanju s SNG Nova Gorica in Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta pripravlja tudi projekt Igralci primorskih gledališč berejo pravljice. Skupaj s primorskimi knjižnicami bodo pripravili bralne urice za otroke in jim na ta način približali otroško literaturo in gledališče.



Obenem bodo skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) Koper v mali gledališki dvorani koprskega gledališča začeli z nizom pogovorov o družbi in znanosti. Kot je omenila predstavnica ZRS Nadja Furlan Štante, želijo na ta način približati znanost širši javnosti.