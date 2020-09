Lebdenje s konkretnimi kritičnimi poudarki

Na začetku sezone še veliko logističnih neznank, repertoar pa je kljub temu obsežen in ambiciozen

Nova sezona se je v ljubljanski Drami začela s predstavo Požigi Wajdija Mouawada. Po besedah režiserke Nine Rajić Kranjac gre za zgodbo, ki človeka nežno in z veliko humorja povabi v svet, ki se izkaže za krutega, nepredvidljivega in kompleksnega, a se hkrati razpira kot človeški in jasen. Foto Peter Uhan