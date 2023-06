Prvi mednarodni baletni festival Plesne noči, ki ga prirejata Cankarjev dom in SNG Opera in balet Ljubljana, je posvečen legendarnemu Rudolfu Nurejevu. Jutri ob 18. uri bo v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma odprtje razstave Legendarni Nurejev, ki bo obiskovalce popeljala čez nekatere najbolj slikovite trenutke izjemno uspešne poti karizmatičnega ruskega baletnika.

Odpiranje baletnih kostumov za razstavo. FOTO: Kristina Bursać

Na ogled bo zbirka skrbno zasnovanih kratkih, bogato okrašenih suknjičev, ki so bili tako značilni za slavnega plesalca, pa tudi nekaj še neobjavljenih fotografij francoskega fotografa Francetta Levieuxa. O delu in življenju Nurejeva bo spregovoril Charles Jude, nekdanji prvak pariškega baleta ter prijatelj in učenec velikega Nurejeva. Slavnostnemu odprtju festivala bo ob 20. uri sledila uvodna predstava festivala Don Kihot v izvedbi baletnega ansambla Narodne opere in baleta iz Sofije z orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana.