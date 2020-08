Livija Pandur: Gledališče je zame edina oaza živega dialoga

Za Livijo Pandur so več kot tri desetletja ustvarjanja s Tomažem Pandurjem, mednarodno uspešnih gledaliških predstav, od Šeherezade do nedokončane velike koprodukcije Sto let samote. Po monografiji Pandurjevo gledališče sanj, ki je izšla leta 1996, ob peti obletnici smrti Tomaža Pandurja aprila prihodnje leto pripravlja izid druge knjige Od sto minut do sto let samote.Sama je po njegovem odhodu dokončala monodramo Brezmadežna z Natašo Matjašec Rošker v vlogi Jezusove matere, za njo je baletna produkcija Hazarski slovar, družbenokritična predstava Odmevi v madridskem nacionalnem gledališču Teatro Español, povabljena je ...