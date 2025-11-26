Ljubljanska Drama tik pred zdajci dobila novo ravnateljico

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za ravnateljico javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana imenovala mag. Ivano Djilas. Petletni mandat na mestu ravnateljice bo nastopila 1. decembra 2025.

Imenovanje prihaja tik pred zdajci po dolgotrajnem izbirnem postopku, ki ga je ministrstvo razpisalo 13. junija, nato pa rok podaljšalo 12. avgusta, potem ko je konec maja odstop zaradi razhajanj s kolektivom napovedala trenutna ravnateljica Vesna Jurca Tadel. Da bi zagotovila gladek prehod in omogočila izbiro naslednika, je odstop napovedala s 1. decembrom 2025, ko odhaja na svoje prejšnje delovno mesto na ministrstvu.

Novoimenovana ravnateljica Drame Ivana Djilas je gledališka in radijska režiserka z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v slovenskem gledališkem prostoru. Od leta 2000 je ustvarila več kot osemdeset predstav v osrednjih nacionalnih in mestnih gledališčih ter v regijskih kulturnih ustanovah. Delovala je v SNG Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, SNG Maribor, Slovenskem mladinskem gledališču, Mestnem gledališču ljubljanskem, SLG Celje, Prešernovem gledališču Kranj in številnih drugih gledališčih v Sloveniji in širše.

Magistrirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, univerzitetno diplomo pa je pridobila na Fakulteti dramskih umetnosti Univerze umetnosti v Beogradu. Svoje dolgoletne izkušnje samozaposlene ustvarjalke dopolnjuje s poglobljenim poznavanjem delovanja javnih zavodov, kulturne politike ter vodenja produkcijskih in umetniških procesov.

Pri svojem delu je razvila celovit pogled na sodobni gledališki prostor in njegove izzive, zlasti v kontekstu digitalnih sprememb, razvoja občinstev in mednarodnih povezav.