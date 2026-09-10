LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Festival bo v štirih dneh na različnih prizoriščih po Ljubljani predstavil 28 uprizoritev iz 13 držav in v mesto pripeljal različne obraze sodobnega lutkovnega gledališča: od nežnih predstav za najmlajše do vizualno radikalnih in vsebinsko zahtevnih uprizoritev za odrasle. Lutke bodo zavzele odre Lutkovnega gledališča Ljubljana, Cankarjevega doma, Stare mestne elektrarne, UL AGRFT in Ljubljanskega gradu, pa tudi ulice mestnega središča.

Letošnji festivalski izbor je v zadnjih dveh letih nastajal pod selektorsko taktirko direktorja Lutkovnega gledališča Ljubljana Uroša Korenčana, dramaturga LGL Benjamina Zajca in režiserja Marka »Mareta« Bulca. Izbor razpira širok pogled na sodobno lutkovno umetnost: zanima ga lutka kot material, telo kot prostor pripovedi, odnos med človekom in okoljem, pa tudi vprašanja spomina, odgovornosti, nasilja, osamljenosti in možnosti povezovanja. Ob tem festival ostaja zvest temeljnemu potencialu lutkovnega gledališča, sposobnosti, da tudi najbolj zapletene teme pripoveduje skozi podobo, predmet, gib, zvok in domišljijo.

Pomemben del programa je namenjen otrokom. Dvanajst uprizoritev za različne starostne skupine povezuje izrazita občutljivost za najmlajše gledalce in zanimanje za njihove prve stike s svetom gledališča. Med njimi so predstave, ki raziskujejo naravne materiale, barve, gibanje, prijateljstvo, domišljijo in odnos do okolja. Posebno mesto ima Gumigora češkega gledališča Divadlo DRAK, namenjena že otrokom od šestega meseca starosti. V igrivem svetu nenavadnega miniaturnega otoka se srečajo scenografija, živa glasba, vizualna poezija in humor, gledališče pa postane predvsem prostor čudenja in čutnega odkrivanja.

Za nekoliko starejše gledalce bo kanadska skupina La ruée vers l'or zaigrala Odbite arktične zgodbe, uprizoritev, ki združuje lutkarstvo, pripovedovanje, živo glasbo in filmske zvočne podobe. Na podlagi zgodb danskega pisatelja Jørna Riela ustvarja nenavadno skupnost polarnih lovcev, ki se v skrajnem okolju spopadajo z osamljenostjo, preživetjem in nepredvidljivostjo narave. Za humorjem in absurdnimi dogodivščinami se razkriva zgodba o prijateljstvu, odpornosti in krhkih vezeh, ki človeku omogočajo preživeti tudi v najbolj zahtevnih okoliščinah.

Del letošnjega programa pa je namenjen tudi odraslemu občinstvu, ki mu festival predstavlja deset uprizoritev različnih estetik in poetik. Med njimi izstopa slovenska premiera koprodukcije Tempo, ki jo je režiral finski gledališki mag Kalle Nio, v njej pa nastopa tudi slovenska plesalka Barbara Kanc. Uprizoritev skozi gledališče podob, iluzijo in čarovnijo raziskuje čas in njegov odnos do človeka. Na festival prihaja v času svoje mednarodne turneje in je ena od pomembnih povezav med sodobnim lutkovnim gledališčem, plesom in magijo.

V Linhartovo dvorano Cankarjevega doma prihaja bravurozna Izbira litovskega gledališča Vilniaus teatras »Lėlė«. Uprizoritev, navdihnjena s spomini preživele holokavsta Edith Eger, skozi ples, lutkarstvo, predmete, sence in vizualno gledališče raziskuje travmo, spomin, preživetje in težko pot do notranje svobode. Človeško telo in lutka se srečata v prostoru, kjer se preteklost nenehno vrača v sedanjost, spomin pa postaja fragmentiran lutkovno-plesni mozaik, ki ga je treba znova sestaviti.

Med predstavami za odrasle je tudi Ples v kamnu, uprizoritev pretekle sezone Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki skozi predmetno gledališče, ples, instalacijo, poezijo in postdramske pristope raziskuje skrito življenje materiala. Kamen v njej ni več nekaj mrtvega in negibnega, temveč postane partner, pokrajina, ovira in nosilec spomina. Uprizoritev se med drugim navezuje na mitologijo, filozofijo in slovensko umetniško gibanje OHO ter odpira vprašanje človekovega odnosa do materialnega sveta.

FOTO: arhiv Festivala Lutke

Pomemben del letošnjega festivala je tudi projekt Transport, triletna evropska koprodukcija, ki je nastajala pod režijskim vodstvom Tina Grabnarja in povezala šest gledaliških institucij iz Slovenije, Češke, Estonije, Litve in Poljske. Festival LUTKE bo prvič v Ljubljani na enem mestu predstavil vseh šest uprizoritev projekta. V prostorih UL AGRFT bodo gledalci vstopali v hiperrealistične miniaturne svetove, ki skozi različne zgodbe razkrivajo družbene, okoljske in etične posledice globalnega transporta.

Pomembna značilnost letošnjega izbora je tudi njegova izrazita žanrska in formalna raznolikost. Lutka na festivalu ni razumljena kot enoten izrazni medij, temveč kot izhodišče za različne načine uprizarjanja. Enkrat je to konvencionalna lutka, drugič predmet, material, telo ali senca, spet naslednjič pa skoraj neopazna sled. To dobro ponazarja Kocka nagajivka francoske skupine La Boîte à sel. V središču imerzivne predstave je žareča prosojna kocka, ki skozi dotik, gibanje, zvok in interakcijo postopoma oživi. Kar se začne kot igrivo raziskovanje, se razvije v nenavaden svet, v katerem se gledališče sreča z digitalno umetnostjo, zvočnim eksperimentiranjem in sodobno iluzijo. V tem svetu se predmeti odzivajo, sistemi odpovedujejo, pojavljajo pa se tudi nepričakovane, morebiti celo čustveno nabite povezave med izvajalci, stroji in občinstvom.

Program bo dopolnil tudi spremljevalni program. Med drugim bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana na ogled interaktivna razstava Lutka na rentgenu estonskega gledališča in muzeja Eesti Noorsooteater, ki omogoča vpogled v notranjo konstrukcijo lutk. Razstava s pomočjo rentgenskih posnetkov razkriva žeblje, vzmeti, žice, obtežitve in druge elemente, ki običajno ostajajo skriti, ter obenem pokaže pomen rentgenskega slikanja pri ohranjanju lutkovne dediščine. Ljubljanska postavitev bo estonsko zbirko dopolnila tudi z lutkami in rentgenskimi posnetki iz pomembnih slovenskih uprizoritev Žogica Marogica in Mala čarovnica.

LUTKE 2026 bodo tako štiri dni Ljubljano spremenile v prostor srečevanja različnih lutkovnih poetik, generacij in umetniških pogledov. Od predstav za dojenčke do uprizoritev za odrasle, od intimnih miniaturnih svetov do velikih koprodukcij, od gledaliških dvoran do ulic mesta, festival znova odpira vprašanje, kaj vse je lahko lutkovno gledališče in kako daleč lahko sega njegova moč.

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