Preberite še

Vražji kantavtor v preddverju Križank

Trio Mug sestavljajo Marko Brdnik, Uroš Rakovec in Gašper Peršl.

Foto Borut Bučinel

Program koncertov

Vsak torek, sredo in četrtek, od 30. junija do 23. julija

Dogodki se bodo začeli ob 21. uri



Torek, 30. junija Teo Collori in Mario Babojelić

Sreda, 1. julija Bojan Gorišek, klavir

Četrtek, 2. julija Brane Završan: Solistika

Torek, 7. julija Marko Brdnik, Uroš Rakovec, Gašper Peršl

Sreda, 8. julija Duo Dendrocopos

Četrtek, 9. julija Urška Centa in Zvezdana Novakovič

Torek, 14. julija Počeni škafi

Sreda, 15. julija Jazz Ladies

Četrtek, 16. julija Svet’ večer, igrata Nataša Barbara Gračner in Vlado Novak

Torek, 21. julija Divje jezero, posebna gostja Vesna Zornik

Sreda, 22. julija Kvartet saksofonov Roya

Četrtek, 23. julija Vesna Pernarčič: Piaf, Edith Piaf

Nocoj se bo v Klubu Cankarjevega doma začel cikel Mala terasa sredi Ljubljane, ki nam bo vsak torek, sredo in četrtek do konca julija postregel z najrazličnejšimi dogodki, od glasbe, plesa do gledaliških predstav.Dogodki se bodo začeli ob 21. uri v enem najlepših in najbolj priljubljenih koncertnih prizorišč v mestu. To je prvič, da ostaja Cankarjev dom odprt globoko v poletje. »Ponavadi smo končali že v prvih julijskih dneh, nato pa odre prepustili Festivalu Ljubljana, ki pa tokrat večino prireditev načrtuje na zunanjih prizoriščih,« je povedala direktorica Cankarjevega doma. »Predolgo smo bili ločeni od našega občinstva, da bi se kar odpravili na počitnice. Zato smo v Klubu CD zasnovali intimne umetniške večere, na katerih obiskovalci, ki so po pavzi ravno tako željni umetniškega programa, po dolgem času spet lahko uživajo sadove umetnosti. V Klubu CD, kjer v skladu s protikoronskimi predpisi lahko sprejmejo 67 obiskovalcev, ki so varno oddaljeni drug od drugega, vseeno lahko skupaj doživimo žlahtne umetniške trenutke, kar se je izkazalo že med nedavno zaključenim Jazz festivalom Ljubljana. Pred dogodki in po njih pa se dobre energije lahko navzamemo na terasi pred Klubom, po kateri smo cikel tudi poimenovali.«Za uvodni koncert bosta poskrbelain. Nekdanja sošolca iz konservatorija v Celovcu bosta predstavila avtorske pesmi in priredbe znanih balkanskih pop uspešnic. Prvi teden pa se bo končal z odrsko uspešnico Solistika, ki po dobrih desetih letih in številnih nagradah še vedno ostaja sveža in priljubljena. Gre za glasbeno predstavo v tradiciji glasbenih klovnov – poleg Branka Završana nastopata šein»​Solistika je dočakala že več kot sto ponovitev, ampak svoje stotke uradno še nismo proslavili. To je preprečila epidemija. Predstava je evergreen, primerna za vse generacije. Pred dvema letoma smo jo ponovno obudili in se je odlično znašla v okolju Cankarjevega doma, Klub CD je za predstavo popolna dvorana,« nam je povedal Marko Brdnik, ki bo na istem odru nastopil tudi prihodnji torek, 7. julija, s svojim triom Mug. Takrat se mu bosta na odru pridružila še njegov dolgoletni glasbeni sopotnikin bobnar. »Marca bi moral s triom v Italiji posneti ploščo, pa nam je to preprečila epidemija. Verjetno se bomo v studio odpravili septembra. Nastop v Cankarjevem domu ne bo promocijski, čeprav bomo igrali skladbe z prihajajoče plošče. Ta bo precej drugačna od tiste, ki sva jo posnela z Urošem. Aktualne skladbe premorejo več glasbenega humorja, pa tudi bobni naredijo svoje. Zanimivo je, da smo jih nazadnje in edinkrat v živo igrali tik pred karanteno, 8. marca, v Vodnikovi domačiji.«