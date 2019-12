»Malica nam vsem pripada«

Po besedah ustvarjalcev bo ­Mahlzeit posvečen času obedovanja, krmljenja, prigrizovanja in druženja, v ospredju bo glasba,­ ki jo je skupina Dead Tongues za kolektiv Beton Ltd. ustvarjala­ preteklih deset let. Beton Ltd. sestavljajo trije odlični igralci in ustvarjalci: Katarina Stegnar, Branko Jordan in Primož Bezjak. Pogovarjali smo se z vsemi tremi,­ s celotnim kolektivom. »Čas je torej, da poslušamo in se čudimo«, piše v gledališkem listu. Kako bi žanrsko opredelili Mahlzeit?Mahlzeit je razpoka v času in prostoru. Je žanrski hibrid, v katerem nad gledališkim dogajanjem prevladuje glasba. Treba ga je razumeti tudi ...